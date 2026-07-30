Anne-kızın ölümüne neden olan sürücü; taksisiyle kırmızı ışıkta geçip, 112 kilometre hızla çarpmış

Konya'nın Karatay ilçesinde kaldırımda yürürken bir taksinin çarptığı anne Dilek Öz ile kızı Ecrin Öz olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan taksi sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KALDIRIMDA TAKSİ ÇARPTI

Korkunç kaza, 15 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Kalkan idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürümekte olan Dilek Öz ve kızı Ecrin Öz'e, ardından da park halindeki bir otomobile çarptı.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz anne ile kızının kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Hasan Kalkan ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne-Kız Yan Yana Toprağa Verildi

Güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen kazanın ardından otopsi işlemleri tamamlanan Dilek Öz ve kızı Ecrin Öz’ün cenazeleri, perşembe günü Yağbasan Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hastaneden Taburcu Oldu, Cezaevine Gönderildi

Hastanedeki tedavisi 24 Temmuz Cuma günü tamamlanarak taburcu edilen sürücü Hasan Kalkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kalkan, çıkarıldığı hakimlikçe "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, taksi sürücüsü Hasan Kalkan asli kusurlu bulundu. Kaldırımda yürürken hayatını kaybeden anne ve kızının ise hiçbir kusurunun olmadığı belirlendi. Raporda, 60 kilometre hız sınırı bulunan caddede 112 kilometre hızla ilerleyen Kalkan'ın, kaza öncesinde kırmızı ışık ihlali de yaptığı tespit edildi. Alkolsüz olduğu belirlenen sürücünün uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ise kan incelemesinin ardından netleşecek.