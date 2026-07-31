Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!

Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangını bölgesine giden yolda kontrolden çıkan bir cip uçuruma yuvarlandı. Kazanın dehşet anları, arkadan gelen bir başka aracın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi yakınlarında, Madran Dağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alevlerle mücadelenin ve hareketliliğin devam ettiği bölgedeki yolda ilerleyen cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki uçuruma yuvarlanarak gözden kayboldu.

DEHŞET ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kazanın yaşandığı sırada cipin hemen arkasında seyreden bir diğer araçtaki vatandaş, yangın bölgesindeki anları kaydettiği esnada kazayı da saniye saniye görüntüledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan dehşet verici görüntülerde, cipin aniden kontrolden çıkarak şarampole doğru yuvarlandığı anlar yer aldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.

Bir yandan yangınla mücadelenin sürdüğü zorlu arazi şartlarında meydana gelen kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayın kesin çıkış nedeninin yapılan araştırmaların ardından netlik kazanacağı bildirildi.