Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay - Son Dakika
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Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay

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Şantaj suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya, savcılık ifadesinden kimden ne kadar para aldığını tek tek itiraf etti. Haluk Levent ve Cem Küçük'le ilgili itirafları dikkat çeken Sarıkaya, "Cem Küçük’ten aldığım paralar borç ve ortak program ödemeleridir; kendisini iş insanları ve avukatlarla görüştürdüğümü kabul ediyorum. Haluk Levent’ten aldığım 100 bin lirayı PR çalışması veya örgüt parası olarak değil, oğlumun okul masrafı için "burs" olarak aldım." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve para transferleri tespit edildiği, bu transferlerin bir kısmının kripto para hesaplarına aktarıldığının belirlendiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sarıkaya adliyeye sevk edildi.

ŞANTAJ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tahir Sarıkaya, 'şantaj' suçundan tutuklandı.

Sarıkaya savcılıktaki ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Kimden ne kadar para aldığını tek tek söyleyen Sarıkaya'nın ifadesindeki Cem Küçük ve Haluk Levent detayı dikkat çekti.

"CEM KÜÇÜK'Ü İŞ İNSANLARIYLA GÖRÜŞTÜRDÜM"

Sarıkaya ifadesinde şunları söyledi: “Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadım, insanları menfaat karşılığında tanıştırıp haksız kazanç sağlamadım. Cem Küçük’ten aldığım paralar borç ve ortak program ödemeleridir; kendisini iş insanları ve avukatlarla görüştürdüğümü kabul ediyorum.

"HALUK LEVENT'TEN ALDIĞIM 100 BİN LİRAYI OĞLUMUN OKUL MASRAFI İÇİN KULLANDIM"

Haluk Levent’ten aldığım 100 bin lirayı PR çalışması veya örgüt parası olarak değil, oğlumun okul masrafı için "burs" olarak aldım. Fatih Eke’den ürün reklamı ve sosyal medya paylaşımları karşılığında 21 ayrı ödeme aldım. Serdar Özyurt’tan Instagram’da yaptığım PR ve tanıtım faaliyetleri karşılığında 64 kez yüksek tutarlı transfer aldım. Serdar Özyurt’un özel kalemi İsmail Çanak ile aramızda 300’den fazla para hareketi bulunmaktadır.

"720 BİN LİRAYI OTELDE ELDEN TESLİM ETTİM"

Cihan Ekşioğlu’nun hesabıma gönderdiği 720 bin lirayı Ankara’daki bir otelde başka bir kişiye elden teslim ettim. Kripto hesabımda görünen 27,5 milyon liralık işlem hacmini kabul etmiyorum; dinen faiz haram olduğu için kripto kullanıyorum. Dini hassasiyetle kripto kullanmama rağmen Kıbrıs’a gönderdiğim paraları aile dostumla gidip eğlence amaçlı oyun oynamak için harcadım.”

Tahir Sarıkaya, Haluk Levent, Cem Küçük, 3. Sayfa, Güncel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Tahir Sarıkaya Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Dini hassasiyet için faiz den sakınır ,Kıbrıs da eğlence amaçlı harcama yapar ,Kumar değilse ne olayım . 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay - Son Dakika
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