Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
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Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında CHP'li Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında CHP'li Menderes Belediyesi'ne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

16 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA, 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

İlkay Çiçek, 1983 yılında İzmir'in Menderes ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Çiçek, uzun yıllar aile şirketinde yöneticilik yaptı.

Siyasi hayatına CHP'de başlayan Çiçek, CHP Menderes İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Menderes Belediye Başkan adayı olarak seçime girdi ve seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Ergin Ahmet Ergin:
    Biri bitmeden degeri başlıyor herkes mi yolsuzluk yapıyor 6 4 Yanıtla
    Bayram Bayram :
    Bilmiyoruz. Corba icmeye giderken kamera bantlaniyor üstüne dökülürse görmesinler diye :)) 4 2
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SON DAKİKA: Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
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