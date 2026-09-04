İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı

İsrail\'den silah alınca Türkiye\'ye parmak salladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ile yaklaşık 3 milyar euroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasına imza atan Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah mesaj geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa yolunu desteklediklerini belirttiği açıklamasında, "Ankara bizimle iyi geçinmeli." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 3 milyar euroluk savunma anlaşmasına imza atan Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye mesaj verdi. "Güçlenmesini istediğimiz Türkiye'nin Avrupa yolculuğu, Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri kurulmasıyla birlikte ilerlemeli." diyen Miçotakis,  "Ankara bizimle iyi geçinmeli." dedi.

İSRAİL İLE 3 MİLYAR EUROLUK ANLAŞMA

İsrail ile Yunanistan, 31 Ağustos'ta yaklaşık 3 milyar euro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasını imzaladı. İsrail Savunma Bakanlığı, anlaşmayı iki ülke arasındaki bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması ve İsrail tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olarak nitelendirdi. Savunma anlaşmasının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE'YE “İYİ KOMŞULUK” ŞARTI

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya gelen Miçotakis, görüşmenin ardından Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değindi. Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa yolunu güçlendirmek istediğini belirten Miçotakis, Ankara'nın bunun için Atina ile iyi komşuluk ilişkileri kurması gerektiğini söyledi. Miçotakis, Türkiye'nin ilan ettiği deniz milli parklarına da atıfta bulunarak Yunanistan'ın egemenliğinin sorgulanmaması gerektiğini söyledi.

“AKTİF BİR SAVAŞ TEHDİDİ OLMAMALI”

Yunanistan Başbakanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aktif bir savaş tehdidi olmamalı ve egemenliğimiz sorgulanmamalıdır. Türkiye'nin Avrupa yolunu güçlendirmek istiyoruz, ancak bu, Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkileri kurmakla birlikte ilerlemelidir. Ankara bizimle iyi geçinmeli. Vatanım barışçıl bir ülkedir ve kimseye tehdit oluşturmaz. Savunmasını nasıl güçlendireceğine dair kimseden öneri kabul etmeyecektir."

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Ankara, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • BEYTULLAH SAKİ BEYTULLAH SAKİ:
    İzlanda'nın yaptığı gibi referandumda Türkiye'de hayır derse hiç şaşma Avrupa Birliği dağılmak üzere ya da dağıldı zaten ortak bir karar alamıyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

15:01
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:21
Marmara’da batan geminin yeri tespit edildi
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:12:02. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement