Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'ye dev kıyak - Son Dakika
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Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'ye dev kıyak

Domenico Tedesco\'dan Fenerbahçe\'ye dev kıyak
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Serie A ekibi Bologna'nın radarında. Bologna'yı çalıştıran Domenico Tedesco'nun bu transferi çok istediği ancak İtalyan ekibinin yüksek maaş engeline takıldığı belirtildi. İki kulüp arasında pazarlıklar ve temaslar sürüyor.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Çizme ekiplerinin radarına girdi. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı Serie A temsilcisi Bologna, tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçti.

EN BÜYÜK ENGEL MAAŞI

Corriere Dello Sport’un haberine göre; Bologna yönetimi, Tedesco'nun transferinde ısrarcı olduğu Diego Carlos transferini bitirmek istiyor ancak oyuncunun yüksek yıllık ücreti transferin önündeki en kritik engel olarak öne çıkıyor. Finansal şartlardaki pürüzlere rağmen Fenerbahçe ile Bologna kulüpleri arasındaki pazarlıkların ve temasların sürdüğü ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekiple 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli stoperin geleceği, iki kulüp arasında yürütülen görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Bologna, Futbol, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'ye dev kıyak - Son Dakika

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