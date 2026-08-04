Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez, vücuduyla ilgili eleştiri yapan insanlara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi ve "Tüm kadınların vücudu gibi benim vücudum da değişecek. Ve umarım uzun yıllar boyunca değişmeye devam eder, çünkü bu hâlâ yaşıyorum demek olacaktır.'' dedi. Messi’nin eşi Antonela Roccuzzo da Georgina Rodriguez'e yorum yaparak destek oldu.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez, son dönemde fiziki görünümü üzerinden kendisini hedef alan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

RODRIGUEZ ELEŞTİRİLERE KARŞI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medyada zaman zaman vücuduna yönelik yapılan olumsuz yorumlarla gündeme gelen Georgina Rodriguez, sessizliğini bozarak dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Yaş almanın ve değişimin doğallığına vurgu yapan Rodriguez, "Tüm kadınların vücudu gibi benim vücudum da değişecek. Ve umarım uzun yıllar boyunca değişmeye devam eder, çünkü bu hâlâ yaşıyorum demek olacaktır." dedi.

Sözlerine devam eden Rodriguez, ''6 harika çocuğun annesiyim; bunların 3'ü bir gün harika birer kadın olacak kız çocukları. Bir baba ve erkek olarak aktardığı değerlerle gurur duyduğum Cristiano ile birlikte onlara öğretmek istediğim tek bir şey varsa, o da bir insanın değerinin asla fiziksel görünüşüne veya yabancıların fikirlerine bağlı olamayacağıdır. Onlara her gün vermeye çalıştığım bu küçük pozitif psikoloji dozu, bu kadar illüzyonla dolu bir dünyada kendi yolumu bulmaya devam etmeme de yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı. 

ANTONELA ROCCUZZO'DAN ANLAMLI DESTEK

Rodriguez'in bu cesur ve farkındalık yaratan paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, en dikkat çekici destek Lionel Messi’nin eşi Antonela Roccuzzo’dan geldi. Roccuzzo, Rodriguez’in paylaşımının altına bıraktığı destek yorumuyla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sergiledi.

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sosyal Medya, Magazin, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı
Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı
Trump’tan İran’a ’ikiyüzlü’ suçlaması Trump'tan İran'a 'ikiyüzlü' suçlaması
Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı Afyonkarahisar'da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı
Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı
Camide asılı halde bulundu Camide asılı halde bulundu

21:11
Bambaşka biri oldu Nene’nin son halini görenler tanıyamıyor
Bambaşka biri oldu! Nene'nin son halini görenler tanıyamıyor
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
20:31
Mikonos’ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı
Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
18:10
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 21:28:59. #7.13#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.