Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez, son dönemde fiziki görünümü üzerinden kendisini hedef alan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

RODRIGUEZ ELEŞTİRİLERE KARŞI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medyada zaman zaman vücuduna yönelik yapılan olumsuz yorumlarla gündeme gelen Georgina Rodriguez, sessizliğini bozarak dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Yaş almanın ve değişimin doğallığına vurgu yapan Rodriguez, "Tüm kadınların vücudu gibi benim vücudum da değişecek. Ve umarım uzun yıllar boyunca değişmeye devam eder, çünkü bu hâlâ yaşıyorum demek olacaktır." dedi.

Sözlerine devam eden Rodriguez, ''6 harika çocuğun annesiyim; bunların 3'ü bir gün harika birer kadın olacak kız çocukları. Bir baba ve erkek olarak aktardığı değerlerle gurur duyduğum Cristiano ile birlikte onlara öğretmek istediğim tek bir şey varsa, o da bir insanın değerinin asla fiziksel görünüşüne veya yabancıların fikirlerine bağlı olamayacağıdır. Onlara her gün vermeye çalıştığım bu küçük pozitif psikoloji dozu, bu kadar illüzyonla dolu bir dünyada kendi yolumu bulmaya devam etmeme de yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

ANTONELA ROCCUZZO'DAN ANLAMLI DESTEK

Rodriguez'in bu cesur ve farkındalık yaratan paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, en dikkat çekici destek Lionel Messi’nin eşi Antonela Roccuzzo’dan geldi. Roccuzzo, Rodriguez’in paylaşımının altına bıraktığı destek yorumuyla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sergiledi.