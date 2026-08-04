Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında bir fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığına iletti. "Zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırlanan dosyada, iki ismin de yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.

ÖZEL VE AĞBABA İLE İLGİLİ NİHAİ KARARI MECLİS VERECEK

Başsavcılık tarafından başlatılan bu hukuki hamlenin ardından, Adalet Bakanlığına teslim edilen dosyanın TBMM'ye sunulması öngörülüyor. Fezleke TBMM'ye ulaştığında, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda ele alınarak incelemeye tabi tutulacak.

Sürecin nihai karara bağlanması ise Meclis çatısı altında gerçekleşecek. Komisyon raporunun TBMM Genel Kuruluna sunulmasıyla birlikte milletvekillerinin vereceği oylar, Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının akıbetini ve yargı yolunun açılıp açılmayacağını belirleyecek.