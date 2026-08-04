Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır - Son Dakika
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Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında, "zincirleme şekilde rüşvet almak" iddiasıyla fezleke düzenleyip Adalet Bakanlığına gönderdi. Fezlekede Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında bir fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığına iletti. "Zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırlanan dosyada, iki ismin de yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.

ÖZEL VE AĞBABA İLE İLGİLİ NİHAİ KARARI MECLİS VERECEK

Başsavcılık tarafından başlatılan bu hukuki hamlenin ardından, Adalet Bakanlığına teslim edilen dosyanın TBMM'ye sunulması öngörülüyor. Fezleke TBMM'ye ulaştığında, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda ele alınarak incelemeye tabi tutulacak.

Sürecin nihai karara bağlanması ise Meclis çatısı altında gerçekleşecek. Komisyon raporunun TBMM Genel Kuruluna sunulmasıyla birlikte milletvekillerinin vereceği oylar, Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının akıbetini ve yargı yolunun açılıp açılmayacağını belirleyecek. 

Ankara Başsavcılığı, Milletvekili, Veli Ağbaba, Yeni Parti, Özgür Özel, Politika, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • başer özdemir başer özdemir:
    karşısına yenecek rakip çıktı mı hemen yargı sopasını kullanıyor 47 54 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    beklenen oldu inşallah sonu gelir 44 41 Yanıtla
    OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Sanada yazmıyorum yine vazgeçtim 4 2
  • turkanozturk76 turkanozturk76:
    artık sebep bile aramayacaklar yakında yeter bu kadarı da ama 31 31 Yanıtla
  • Zafer Morkoç Zafer Morkoç:
    Özgür Özel; Ambeleye kalkmak üzere(!) 20 17 Yanıtla
    OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Yazmıyorum vaz geçtim 1 1
  • Serkan Kaya Serkan Kaya:
    yakında akp ye üye olmayan herkesi içeei atacaklar 11 6 Yanıtla
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