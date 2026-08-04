Cali'de Bombalı Saldırı Uyarısı - Son Dakika
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Cali'de Bombalı Saldırı Uyarısı

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Cumhurbaşkanı Petro, de la Espriella'nın yemin töreninde Cali'de bombalı saldırı olabileceğini belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yemin töreninin düzenleneceği Cali kentinde bombalı saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cali'de onlarca ton patlayıcının olduğunu öne sürdü.

Konuya ilişkin detay paylaşmayan Petro, şunları kaydetti:

"Cali'de onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz. Uyuşturucu kaçakçısı gruplar, genel hayatı etkileyen olağanüstü hal (iç karışıklık) ilanına gerekçe oluşturmak için terör eylemleri düzenlemek istiyor."

Bu arada, ulusal basında çıkan habere göre, de la Espriella'nın yemin töreninin yapılacağı Cali'de silahlı grupların varlığı nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemleri alınacak.

Cali'de, her türlü şiddet olayının önüne geçilmesi amacıyla 11 bini aşkın polis ve askerden oluşan güvenlik gücü görev yapacak.

De la Espriella'nın seçim zaferini tanımayan ancak 7 Ağustos'ta görevi kendisine devredecek olan Petro, muhalefetin göreve başlama töreni dolayısıyla Cali, Barranquilla ve Bogota'da gösteri yapılması çağrısında bulundu.

Petro, görev süresinin sona ermesinin ardından de la Espriella'ya karşı "en sert" muhalefeti yürüteceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Petro, 21 Haziran'da sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek, 22 Temmuz'da seçimin iptali talebiyle yargıya başvurmuştu.

Seçimi az farkla iktidar partisinin adayı sol görüşlü Ivan Cepeda'nın önünde tamamlayan sağcı Espriella, 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralacak.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cali'de Bombalı Saldırı Uyarısı - Son Dakika

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