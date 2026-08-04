Gözler bugün Beştepe\'de! 322 paşa için karar verilecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini yakından ilgilendiren kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, terfi, emeklilik ve atamalara ilişkin önemli kararların alınması bekleniyor.

Toplantıda, albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelin yanı sıra bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Ayrıca kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek.

3 İSİM YAŞ TOPLANTISINA İLK KEZ KATILACAK

Beştepe'deki kritik toplantı, Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak.

Şura üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel.

TERFİ, EMEKLİLİK VE ATAMALAR GÖRÜŞÜLECEK

Yüksek Askeri Şura toplantısında, albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları ele alınacak. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de toplantıda belirlenecek.

Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişikliklerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

KARARLAR ERDOĞAN'IN ONAYININ ARDINDAN AÇIKLANACAK

Yüksek Askeri Şura'da alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor.

Öte yandan emekliye sevk edilmeleri halinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın isimleri öne çıkıyor.

TERFİ BEKLEYEN KOMUTANLAR DA GÜNDEMDE

YAŞ toplantısında halen korgeneral rütbesinde görev yapan bazı komutanların bir üst rütbeye yükselip yükselmeyeceği de değerlendirilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in terfi dosyaları toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.