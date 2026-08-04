Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu

Batman'da Görege ile Direk aileleri arasında çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga olayında yeni bir gelişme yaşandı.

HUSUMET 16 YAŞINDAKİ HASAN HÜSEYİN GÖREGE’NİN ÖLÜMÜYLE BAŞLADI

İddiaya göre; iki aile arasındaki husumet, 16 Mayıs 2026 tarihinde 'kız meselesi' nedeniyle yaşanan olayla başladı. Olayda 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Görege, bacağına aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında İrfan Direk’in oğlu T. Direk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEZARLIK SALDIRISINDA ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İki aile arasında başlayan husumet, 26 Temmuz 2026 tarihinde mezarlıkta meydana gelen silahlı saldırıyla yeniden gündeme geldi. Batman Asri Mezarlıkta iki aile arasında çıkan silahlı olayda Direk ailesinden Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk hayatını kaybetti. Görege ailesinden iki kişi ise yaralanarak kaldırıldıkları hastanede yoğun bakıma alındı.

GÖREGE AİLESİNİN ARDINDAN DİREK AİLESİ DE KONUŞTU

Görege ailesinin ardından olayın taraflarından olan Direk ailesinden İrfan Direk de Batman Sonsöz Genel Yayın Yönetmeni Hatice Türkan'a konuştu.

Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Direk’in kardeşi, Ercan Direk’in amcası ve Ebubekir Direk’in babası olan İrfan Direk, ilk olay gerçekleştiğinde dini ibadetini yerine getirmek üzere Hac'da olduğunu ve haberi aldığında büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek süreci anlatmaya başladı: "Böyle bir olayın yaşanmasını kimse istemezdi. Olay cereyan ettiği zaman ben dini ibadetlerimi yerine getirmek için Hac'daydım. Duvarına dokunarak Kabe'de, ilk olayda vefat eden çocuk için üzüldüm, onun adına Umre yaptım. Anne babasına Kabe'nin duvarına yaklaşarak sabır diledim. Bu olay tamamıyla bir kan davası değil. Çocuklar birbirini tanımıyor, aralarında bir alacak-verecek yok. Karşı tarafın olayı farklı anlatmasının sebebi tamamıyla suçluluk psikolojisi."

"EVİMİZE 5 ARABAYLA SALDIRDILAR, KOLOMBİYA VE SURİYE HATLARIYLA EŞLERİMİZİ VE KIZLARIMIZI TEHDİT ETTİLER"

Hac görevindeyken karşı tarafın husumet gütmeye başladığını ve ailesine yönelik saldırıların başladığını belirten Direk: "Ben Hac'dayken onlar ilk gün bizim evimize 5 arabayla saldırdılar. Devlet yetkilileri olmasaydı mezarlıkta yaptıklarını o gün yapacaklardı. Kadınlarımızı, çocuklarımızı evden çıkardık. O günden beri sosyal medyadan, akrabaları ve dayı çocukları üzerinden eşlerimize, kızlarımıza ağır hakaretler ettiler. Kolombiya ve Suriyeliler üzerine kayıtlı hatlar üzerinden aradılar. Eşimi, kızlarımı ve hatta 9 yaşındaki kız çocuğumu kaçırmakla tehdit ettiler. Evimizi gözetlemek için damlara çıkıp çocuklara para verip fotoğraflarımızı çektirdiler. Her gece kapımızın önünde silah sıkıp motosikletlerle taciz ettiler. Biz acılarına saygımızdan 2-3 ay boyunca berbere gitmedik, berberi eve çağırdık. Alışverişe, düğüne, taziyeye gitmedik. Benim eşime, yeğenlerime, gelinlerimize attıkları 56 tane tehdit mesajı duruyor."

"BARIŞ İÇİN GÖNDERDİĞİMİZ TÜM ELÇİLERİ REDDETTİLER"

Husumeti bitirmek ve kan dökülmesini engellemek adına bölgenin önde gelen isimlerini aracı kıldıklarını dile getiren İrfan Direk, karşı tarafın kabul etmediğini aktardı: "Biz HÜDA PAR İl Başkanı’nı, Hacı Faris Bey’i, Niyazi Demir Bey’i, alimleri ve hocaları defalarca gönderdik. Babası ve kardeşleri hepsini reddetti. Bize 'Ya çocuğumuzu dirilteceksiniz, ya 6 evi boşaltıp bize vereceksiniz ya da 3 gencinizi bize vereceksiniz, kendimiz öldüreceğiz' dediler. 'Şeriat istiyorsanız şeriata, örf adet istiyorsanız örf adete, devlet diyorsanız devlete gidelim, çocuğum yakalanmış cezasını çeksin' dedim. Kabul etmediler. Mahalle muhtarı da imam da İlçe Emniyet Müdürü de artık bunların kapımızda her gün silah sıkmasından, küfür etmesinden isyan etti."

İLK OLAYIN BAŞLANGICI: KAPIMIZIN ÖNÜNE GELİP ÇOCUĞUMU DARP ETTİLER

İlk olayın nasıl başladığına dair tüm detayları paylaşan İrfan Direk, oğlunun durduk yere saldırıya uğradığını savundu: "Tutuklu olan oğlum Talha mahallede dernek kanalıyla yardım ettiğimiz bir ailenin kızıyla konuşurken, Hasan Hüseyin Görege kızın telefonunu elinden alıp oğluma küfür ediyor ve buluşmaya çağırıyor. Çocuğum çağrıldığı yere gitmeyince, parktaki şenlik sırasında kızlarla birlikte 8 kişi kapımızın önüne geliyor. Kız 'Talha Direk budur' deyince çocuğu darp etmeye başlıyorlar. Kavgada ellerinde 5 parmak muşta ve bıçak vardı. Bıçaklanma olunca 112 polis gelmeden giremeyeceğini söyledi. 40 dakika ölmesini beklediğimizi söylüyorlar, yalan! Yengem kendi kemeriyle bacağına pansuman yaptı, abimin gelini başındaki eşarbı çıkarıp yaraya bağladı. Ambulans gelene kadar insani müdahaleyi yaptık. Kapımıza gelip çocuğumuzu darp eden insanlara teşekkür mü etseydik?"

“PUSU DEĞİLSE MOTOSİKLETLİ EKİPLE, İKİ ARAÇLA BENİM MEZARIMIN BAŞINDA NE İŞLERİ VAR?”

Akrabalık bağlarına ve mezarlıkta yaşanan planlı baskına değinen Direk, olayı şu sözlerle aktardı: "Ahmet Görege benim yengemin teyze oğludur ama hayatımızda oturup bir çay bile içmişliğimiz yoktur. Mezarın bozulduğu haberi gelince abim Mehmet Direk yerinde duramadı, 'Bir Fatiha okuyup geleceğim' diyerek mezarlığa gitti. Onların mezarı kuzeyde, bizimki güneyde; aralarında 500-600 metre var. Pusu değilse motosikletli ekiple, iki araçla benim mezarımın başında ne işleri var?

“KAÇAN YEĞENİMİN ARKASINDAN VURUP KAFASINA SIKIYORLAR”

Ahmet Görege abime 'Ebubekir'i bize verin' diyor. Abim vermeyince ateş açıyorlar. Kaçan yeğenimin arkasından vurup kafasına sıkıyorlar. Yerde yatan abimin ve diğer yeğenimin kafasına bir daha sıkıyorlar. 13 tane mermi sıktılar. Ben Ömer Görege'yi aradığımda bana 'Öcümü aldım' dedi. Sosyal medyada bu katliamı kutladılar."

"İKİ TANE DAMADIMIZI KATLETTİLER, BARIŞI DEĞİL ADALETİ BEKLİYORUZ"

Sözlerinin sonunda karşı tarafın basına verdiği barış demeçlerine tepki gösteren İrfan Direk, adalete sığındıklarını belirtti:"İki tane gencecik damadı katlettiler. Bir ay sonra düğünleri olacaktı, çeyizleri hazırdı; nişanlıları şu an bizim evimizde kalıyor. Mahallemizdeki camiyi eski diye yıktırıp kendi imkanlarıyla yenisini yaptıran abimi öldürdüler. Şimdi çıkmış basına 'Barış istiyoruz' diyorlar. Hangi yüzle barış istiyorsunuz? Katlettiğiniz abim, oğlum, yeğenim geri gelecek mi? Biz onlar gibi kendi adaletimizi kendimiz sağlamıyoruz. Benim muhatabım onlar değil, kamuoyudur. Emniyetimiz, hakimimiz, savcımız var. Devlet ne ceza veriyorsa versin, adalete sığınıyoruz."