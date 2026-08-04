Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman’da 16 yaşındaki gencin ölümüyle başlayıp mezarlıkta 3 kişinin katledilmesiyle büyüyen husumette Direk ailesi sessizliğini bozdu. Karşı tarafın "barış" çağrılarına tepki gösteren İrfan Direk; Hac döneminden itibaren tehdit edildiklerini, elçilerin reddedildiğini ve mezarlıktaki olayın planlı bir pusu olduğunu belirterek, "Ağabeyimi ve gencecik iki damadımızı vurup yerdeyken kafalarına bir daha sıktılar" dedi.

Batman'da Görege ile Direk aileleri arasında çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga olayında yeni bir gelişme yaşandı.

HUSUMET 16 YAŞINDAKİ HASAN HÜSEYİN GÖREGE’NİN ÖLÜMÜYLE BAŞLADI

İddiaya göre; iki aile arasındaki husumet, 16 Mayıs 2026 tarihinde 'kız meselesi' nedeniyle yaşanan olayla başladı. Olayda 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Görege, bacağına aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında İrfan Direk’in oğlu T. Direk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEZARLIK SALDIRISINDA ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İki aile arasında başlayan husumet, 26 Temmuz 2026 tarihinde mezarlıkta meydana gelen silahlı saldırıyla yeniden gündeme geldi. Batman Asri Mezarlıkta iki aile arasında çıkan silahlı olayda Direk ailesinden Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk hayatını kaybetti. Görege ailesinden iki kişi ise yaralanarak kaldırıldıkları hastanede yoğun bakıma alındı.

Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu

GÖREGE AİLESİNİN ARDINDAN DİREK AİLESİ DE KONUŞTU

Görege ailesinin ardından olayın taraflarından olan Direk ailesinden İrfan Direk de Batman Sonsöz Genel Yayın Yönetmeni Hatice Türkan'a konuştu. 

Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Direk’in kardeşi, Ercan Direk’in amcası ve Ebubekir Direk’in babası olan İrfan Direk, ilk olay gerçekleştiğinde dini ibadetini yerine getirmek üzere Hac'da olduğunu ve haberi aldığında büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek süreci anlatmaya başladı: "Böyle bir olayın yaşanmasını kimse istemezdi. Olay cereyan ettiği zaman ben dini ibadetlerimi yerine getirmek için Hac'daydım. Duvarına dokunarak Kabe'de, ilk olayda vefat eden çocuk için üzüldüm, onun adına Umre yaptım. Anne babasına Kabe'nin duvarına yaklaşarak sabır diledim. Bu olay tamamıyla bir kan davası değil. Çocuklar birbirini tanımıyor, aralarında bir alacak-verecek yok. Karşı tarafın olayı farklı anlatmasının sebebi tamamıyla suçluluk psikolojisi."

"EVİMİZE 5 ARABAYLA SALDIRDILAR, KOLOMBİYA VE SURİYE HATLARIYLA EŞLERİMİZİ VE KIZLARIMIZI TEHDİT ETTİLER"

Hac görevindeyken karşı tarafın husumet gütmeye başladığını ve ailesine yönelik saldırıların başladığını belirten Direk: "Ben Hac'dayken onlar ilk gün bizim evimize 5 arabayla saldırdılar. Devlet yetkilileri olmasaydı mezarlıkta yaptıklarını o gün yapacaklardı. Kadınlarımızı, çocuklarımızı evden çıkardık. O günden beri sosyal medyadan, akrabaları ve dayı çocukları üzerinden eşlerimize, kızlarımıza ağır hakaretler ettiler. Kolombiya ve Suriyeliler üzerine kayıtlı hatlar üzerinden aradılar. Eşimi, kızlarımı ve hatta 9 yaşındaki kız çocuğumu kaçırmakla tehdit ettiler. Evimizi gözetlemek için damlara çıkıp çocuklara para verip fotoğraflarımızı çektirdiler. Her gece kapımızın önünde silah sıkıp motosikletlerle taciz ettiler. Biz acılarına saygımızdan 2-3 ay boyunca berbere gitmedik, berberi eve çağırdık. Alışverişe, düğüne, taziyeye gitmedik. Benim eşime, yeğenlerime, gelinlerimize attıkları 56 tane tehdit mesajı duruyor."

Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu

"BARIŞ İÇİN GÖNDERDİĞİMİZ TÜM ELÇİLERİ REDDETTİLER"

Husumeti bitirmek ve kan dökülmesini engellemek adına bölgenin önde gelen isimlerini aracı kıldıklarını dile getiren İrfan Direk, karşı tarafın kabul etmediğini aktardı: "Biz HÜDA PAR İl Başkanı’nı, Hacı Faris Bey’i, Niyazi Demir Bey’i, alimleri ve hocaları defalarca gönderdik. Babası ve kardeşleri hepsini reddetti. Bize 'Ya çocuğumuzu dirilteceksiniz, ya 6 evi boşaltıp bize vereceksiniz ya da 3 gencinizi bize vereceksiniz, kendimiz öldüreceğiz' dediler. 'Şeriat istiyorsanız şeriata, örf adet istiyorsanız örf adete, devlet diyorsanız devlete gidelim, çocuğum yakalanmış cezasını çeksin' dedim. Kabul etmediler. Mahalle muhtarı da imam da İlçe Emniyet Müdürü de artık bunların kapımızda her gün silah sıkmasından, küfür etmesinden isyan etti."

İLK OLAYIN BAŞLANGICI: KAPIMIZIN ÖNÜNE GELİP ÇOCUĞUMU DARP ETTİLER

İlk olayın nasıl başladığına dair tüm detayları paylaşan İrfan Direk, oğlunun durduk yere saldırıya uğradığını savundu: "Tutuklu olan oğlum Talha mahallede dernek kanalıyla yardım ettiğimiz bir ailenin kızıyla konuşurken, Hasan Hüseyin Görege kızın telefonunu elinden alıp oğluma küfür ediyor ve buluşmaya çağırıyor. Çocuğum çağrıldığı yere gitmeyince, parktaki şenlik sırasında kızlarla birlikte 8 kişi kapımızın önüne geliyor. Kız 'Talha Direk budur' deyince çocuğu darp etmeye başlıyorlar. Kavgada ellerinde 5 parmak muşta ve bıçak vardı. Bıçaklanma olunca 112 polis gelmeden giremeyeceğini söyledi. 40 dakika ölmesini beklediğimizi söylüyorlar, yalan! Yengem kendi kemeriyle bacağına pansuman yaptı, abimin gelini başındaki eşarbı çıkarıp yaraya bağladı. Ambulans gelene kadar insani müdahaleyi yaptık. Kapımıza gelip çocuğumuzu darp eden insanlara teşekkür mü etseydik?"

Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu

“PUSU DEĞİLSE MOTOSİKLETLİ EKİPLE, İKİ ARAÇLA BENİM MEZARIMIN BAŞINDA NE İŞLERİ VAR?”

Akrabalık bağlarına ve mezarlıkta yaşanan planlı baskına değinen Direk, olayı şu sözlerle aktardı: "Ahmet Görege benim yengemin teyze oğludur ama hayatımızda oturup bir çay bile içmişliğimiz yoktur. Mezarın bozulduğu haberi gelince abim Mehmet Direk yerinde duramadı, 'Bir Fatiha okuyup geleceğim' diyerek mezarlığa gitti. Onların mezarı kuzeyde, bizimki güneyde; aralarında 500-600 metre var. Pusu değilse motosikletli ekiple, iki araçla benim mezarımın başında ne işleri var?

“KAÇAN YEĞENİMİN ARKASINDAN VURUP KAFASINA SIKIYORLAR”

Ahmet Görege abime 'Ebubekir'i bize verin' diyor. Abim vermeyince ateş açıyorlar. Kaçan yeğenimin arkasından vurup kafasına sıkıyorlar. Yerde yatan abimin ve diğer yeğenimin kafasına bir daha sıkıyorlar. 13 tane mermi sıktılar. Ben Ömer Görege'yi aradığımda bana 'Öcümü aldım' dedi. Sosyal medyada bu katliamı kutladılar."

"İKİ TANE DAMADIMIZI KATLETTİLER, BARIŞI DEĞİL ADALETİ BEKLİYORUZ"

Sözlerinin sonunda karşı tarafın basına verdiği barış demeçlerine tepki gösteren İrfan Direk, adalete sığındıklarını belirtti:"İki tane gencecik damadı katlettiler. Bir ay sonra düğünleri olacaktı, çeyizleri hazırdı; nişanlıları şu an bizim evimizde kalıyor. Mahallemizdeki camiyi eski diye yıktırıp kendi imkanlarıyla yenisini yaptıran abimi öldürdüler. Şimdi çıkmış basına 'Barış istiyoruz' diyorlar. Hangi yüzle barış istiyorsunuz? Katlettiğiniz abim, oğlum, yeğenim geri gelecek mi? Biz onlar gibi kendi adaletimizi kendimiz sağlamıyoruz. Benim muhatabım onlar değil, kamuoyudur. Emniyetimiz, hakimimiz, savcımız var. Devlet ne ceza veriyorsa versin, adalete sığınıyoruz."

Güncel, Batman, Yerel, Hac, Son Dakika

Son Dakika Batman Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İsmail Eker İsmail Eker:
    Kisasta hayirvadir 3 2 Yanıtla
  • nevzat ak nevzat ak:
    yazmayı bilmiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı
Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı
Trump’tan İran’a ’ikiyüzlü’ suçlaması Trump'tan İran'a 'ikiyüzlü' suçlaması
Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı Afyonkarahisar'da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı
Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı
Camide asılı halde bulundu Camide asılı halde bulundu
Genç kadına sahilde cinsel taciz Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı Genç kadına sahilde cinsel taciz! Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı
Washington’daki yangında mahalleler haritadan silindi, binlerce kişi evinden oldu Washington'daki yangında mahalleler haritadan silindi, binlerce kişi evinden oldu
Trump’ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava Trump'ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava
Hemşirenin dairesi “Çöp ev“ çıktı: Tıbbi atıklar da bulununca açığa alındı Hemşirenin dairesi "Çöp ev" çıktı: Tıbbi atıklar da bulununca açığa alındı
Petro’dan Espriella’nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak Petro'dan Espriella'nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak
Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok
Gözler bugün Beştepe’de 322 paşa için karar verilecek Gözler bugün Beştepe'de! 322 paşa için karar verilecek
Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti Seyirciler isyan etti Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti! Seyirciler isyan etti
Türkiye devreye giriyor 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas Türkiye devreye giriyor! 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas
Menderes Belediyesi’ne operasyon Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var
İstanbul’da ilginç görüntü Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
12 yıl formasını giydiği kulübün ezeli rakibine imza attı 12 yıl formasını giydiği kulübün ezeli rakibine imza attı
Gelirse yer yerinden oynar Fenerbahçe’ye Portekiz’i gole boğan yıldız Gelirse yer yerinden oynar! Fenerbahçe'ye Portekiz'i gole boğan yıldız
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı

21:11
Bambaşka biri oldu Nene’nin son halini görenler tanıyamıyor
Bambaşka biri oldu! Nene'nin son halini görenler tanıyamıyor
20:51
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
20:31
Mikonos’ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı
Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
19:24
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi İşte o sözler
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
18:59
Aziz Yıldırım’dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
18:38
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
18:34
Rusya’da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
18:22
Fenerbahçe için Endrick iddiası
Fenerbahçe için Endrick iddiası
18:10
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
16:43
Trabzonspor, Salah ile anlaştı İşte transferin mali detayları
Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları
16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:55
Pes dedirten görüntü Bir insan kendine bunu neden yapar
Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar?
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 21:20:03. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.