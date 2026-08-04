Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı - Son Dakika
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Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

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Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturmada önceki gün gözaltına alınan, gazeteci ve haber spikeri Tahir Sarıkaya hakkında karar verildi. Sarıkaya, şantaj suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Cem Küçük soruşturmasında gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARALAR KRİPTO HESAPLARA

Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti.

Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

CEM KÜÇÜK DE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Tahir Sarıkaya, dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Tahir Sarıkaya, Cem Küçük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı - Son Dakika

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