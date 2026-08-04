İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı - Son Dakika
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İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı

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İstanbul'da gece saatlerinde yolun ortasına yüzüstü yatarak trafiği kilitleyen bir kadın, sürücülerin uzun süreli kornalarına aldırış etmeden yerde cep telefonuyla ilgilenmesiyle dikkat çekti. Çevredeki bir vatandaş kadının bir aracın üzerinden yola düştüğünü iddia ederken, trafiği birbirine katan bu ilginç olayın nedeni henüz açıklığa kavuşmadı.

İstanbul'da gece saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokak ortasında yüzüstü yere yatarak trafiğin akışını kesti. Yoldan geçmek isteyen sürücüler ve mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SÜRÜCÜNÜN KORNA İSYANI VE İLGİNÇ TAVIRLAR

Olay anında sokaktan geçmekte olan lüks bir otomobilin sürücüsü, yolun ortasında yatan kadını görünce aracını durdurmak zorunda kaldı. Sürücü uzun süre selektör yapıp korna çalarak kadının yoldan çekilmesini bekledi ancak kadın istifini hiç bozmadı. 

Görüntülerde, kadının yerde yüzüstü yatarken yaralı olmaktan ziyade elindeki cep telefonuyla ilgilendiği, ekranı izlediği ve hatta olan biteni kayda aldığı dikkat çekti.

MAHALLELİDEN "ARACIN ÜSTÜNDEN DÜŞTÜ" İDDİASI

Olayı evlerinin camlarından ve balkonlarından endişeyle izleyen mahalle sakinleri duruma anbean tanıklık etti. Çevredeki vatandaşlar arasında geçen diyaloglarda olayın bir trafik kazası olmadığı belirtilirken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Olaya tanık olan bir kişi, kadının kısa süre önce bir aracın üzerinde bulunduğunu ve ardından yola düştüğünü öne sürdü. 

Kornaya basmanın işe yaramayacağını anlayan sürücü, bir süre sonra aracından inerek kadının yanına gitmek zorunda kaldı. Kadının bu ilginç eylemi neden gerçekleştirdiği ve olayın nasıl sonuçlandığı ise henüz gizemini koruyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İstanbul İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Umer Teknik Umer Teknik:
    İnsanlar Artık Normal Değil 6 0 Yanıtla
  • ahmet keles ahmet keles:
    kafası güzell 3 0 Yanıtla
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