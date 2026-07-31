Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması - Son Dakika
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Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması

Galatasaray\'dan resmi Musiala açıklaması
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Bayern Münih forması giyen 23 yaşındaki Alman milli futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar üzerine sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Galatasaray, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek transfer çalışmalarını gizlilik içinde yürüttüklerini vurguladı ve taraftarlardan yalnızca resmi açıklamalara itibar etmelerini istedi.

Galatasaray Spor Kulübü, son günlerde gündeme gelen Jamal Musiala transferi iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

Kulübün açıklamasında, son dönemde Galatasaray hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır."

"ALGI OLUŞTURMA ÇABASI"

Açıklamada, gerçeği yansıtmadığı ortaya konulan iddiaların ısrarla gündemde tutulmasının kamuoyunu yanıltmaya ve kulübün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabası olduğu savunuldu.

Kulüp ayrıca, bu spekülasyonları yayan kişi ve mecraların geçen sezon da benzer şekilde gerçeği yansıtmayan iddialarla kamuoyunun karşısına çıktıklarına dikkat çekti.

"TRANSFER ÇALIŞMALARI GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLÜYOR"

Galatasaray, transfer çalışmalarının kulübün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde sürdürüldüğünü vurgulayarak, gerçeği yansıtmayan haberler ve spekülatif iddiaların kulübün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyeceğini ifade etti.

Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması

Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Galatasaray Lisesi Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması - Son Dakika

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