Balıkesir Gömeç\'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs ve 13 ambulans ile 850 personel ve 55 orman gönüllüsü müdahale ediyor.

4 KİŞİ YARALANDI

Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Kırsal Bağyüzü Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çalışmalar sırasında ikisi itfaiye, biri orman personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gömeç yangını ile ilgili açıklama yapan Valilik, yangını kaynak kıvılcımıyla çıkardığı tespit edilen 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Balıkesir Valiliği'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Temmuz Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Gömeç ilçemiz Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangınla mücadelede 5 Uçak, 8 Helikopter, 66 Arazöz, 40 İtfaiye Aracı, 61 Su Tankeri, 7 İlk Müdahale Aracı, 162 Hizmet Aracı, 13 Dozer, 27 Kepçe ve Greyder, 10 Otobüs, 3 TOMA, 8 Ambulans ve 944 personel ile 60 Orman Gönüllüsü görev yapmıştır.

Gömeç ilçemizin dört, Ayvalık İlçemizin dört ve Burhaniye ilçemizin bir mahallesi olmak üzere toplam (9) mahallemiz yangından etkilenmiştir. Ayvalık ilçemiz Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü Mahallelerimiz'den tedbir amaçlı tahliye edilen (63) vatandaşımıza Ayvalık KYK Yurdunda barınma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca (944) büyükbaş ve küçükbaş hayvan tahliye edilmiştir.

Yangına müdahale esnasında yaralanan (2) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli, (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, (1) Bursa Orman Bölge Müdürlüğü personeli, (1) sivil vatandaşımız olmak üzere toplam (5) kişi Ayvalık Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte tedavileri devam etmektedir. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, O.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Yangının ilk anından itibaren fedakârca görev yapan başta Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD olmak üzere söndürme çalışmalarına katılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde;

Muğla/ Fethiye yangını TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Balıkesir/ Gömeç

Antalya/ Alanya ve

Mersin/ Gülnar-Aydıncık yangınları ise BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA.

Aydın/ Çine'de devam eden #yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek.

ALANYA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya İlçesi Sapadere Mahallesi'nde 29 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 25 hizmet vasıtası, 9 iş makinesi ve 400 orman personeli katılıyor.

Ekipler gece gündüz yaptıkları söndürme çalışmaları sonucu yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

10 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLDİ

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, AA muhabirine, 29 Temmuz saat 14.20 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin 10 dakika içerisinde ilk müdahaleye başladığını söyledi.

Yangına karşı havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale yapıldığını aktaran Kayıran, "Yangın 'tamamen kontrol altına alındı' diyemeyiz ama büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamen bittikten sonra ne kadar alanın yangından etkilendiğini daha net görebileceğiz." diye konuştu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz kesintisiz sürüyor" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından devam eden yangınlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımız da tüm gücüyle sahada. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç yangınlarına müdahalemizi havadan yoğunlaştırdık. Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı havadan ve karadan korumak için tüm gücümüzle sahadayız" ifadeleri kullanıldı.