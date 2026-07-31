Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim... - Son Dakika
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Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığının özel izniyle görüştüğü Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın ardından davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, dosyada somut delille suçu ispatlanan tek ismin Nevzat Bahtiyar olduğunu savunurken, diğer sanıklar hakkındaki mahkûmiyet kararlarını eleştirdi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüştükten sonra davaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

Adalet Bakanlığının özel izniyle gerçekleştirilen bu görüşme öncesinde Demirtaş, dava dosyasını avukatları aracılığıyla temin ederek kapsamlı bir şekilde incelediğini belirtti. Görüşmenin ardından, yargılama sürecine ve verilen mahkûmiyet kararlarına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SOMUT DELİLLE İSPATLANAN TEK İSİM NEVZAT BAHTİYAR"

Dava dosyasındaki delilleri kendi hukuki penceresinden değerlendiren Demirtaş, cinayetle ilgili suç işlediği somut bir biçimde kanıtlanan tek ismin Nevzat Bahtiyar olduğunu ifade etti. Narin’in annesi Yüksel Güran ile amcası Salim Güran’ın suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ise "tam bir hukuk faciası" olarak nitelendirdi. Dosyadaki mevcut delillerin bu ağır mahkûmiyetler için yeterli olmadığını belirten Demirtaş, ceza hukukunun en temel kuralının, mahkûmiyetin dedikodulara veya ihtimallere değil, somut ve şüpheden uzak delillere dayanması gerekliliği olduğunu vurguladı.

KAMUOYU BASKISINA DKKAT ÇEKTİ

Cinayetin ardından basında yürütülen yayınların ve oluşan yoğun kamuoyu baskısının mahkemenin karar sürecini gölgelediğini savunan Demirtaş, evrensel bir hukuk kuralı olan "şüpheden sanık yararlanır" ilkesine dikkat çekti. Anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran’ın suça katıldıklarının şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanamadığını belirterek, sırf kamu vicdanını tatmin etmek amacıyla suçlu olduğu ispatlanmamış kişilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermenin gerçek adaletle bağdaşmadığını ifade etti. Demirtaş'a göre, Narin Güran’ı öldüren asıl faillerin dışarıda olma ihtimali kamu vicdanını çok daha derinden yaralayacak bir durum.

ADALET BAKANLIĞI VE HUKUK KURUMLARINA ÇAĞRI

Cezaların istinaf ve Yargıtay incelemelerinde mutlak suretle bozulması gerektiğini savunan Demirtaş, dosyada yeni bir delil veya itiraf ortaya çıkmadığı sürece mevcut durumun mahkûmiyet için yetersiz olduğunun altını çizdi. Başta Diyarbakır Barosu olmak üzere tüm hukuk kurumlarına çağrıda bulunarak adaletin sağlanması için çalışma yürütülmesini talep etti. Ayrıca Adalet Bakanlığının dosyayı ayrıntılı biçimde inceleyerek Yargıtay'a "kanun yararına bozma" talebiyle başvurması gerektiğini belirterek, Narin’in hatırasının, ailesinin ve kamuoyunun bunu hak ettiğini sözlerine ekledi.

YARGITAY KARARI DAHA ÖNCE ONAMIŞTI

Narin Güran cinayeti davasında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de bu üç sanık hakkındaki cezaları onayarak kesinleştirmişti. Nevzat Bahtiyar’a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan verilen dört yıl altı aylık ceza, eyleminin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulmuştu. Bozma kararının ardından yeniden yargılanan Bahtiyar, 16 Nisan 2026 tarihinde nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan on yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

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Son Dakika Gündem Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Aldemir Mustafa Aldemir:
    kim olarak incelemiş bir teröriste cezaevinde bir dava dosyasını kim neden verdi teröristlere içerde hukuk fakultesi mi okutuluyor. 14 3 Yanıtla
  • Veli Tunçel Veli Tunçel:
    Bi sen eksik kaldın suçlu suçluyu suçsuz yapıyor ne günlere kaldık 14 2 Yanıtla
  • Kzk Kzk :
    Yasin börü olayınada baktın mı 8 0 Yanıtla
    Şakir Keser Şakir Keser:
    Hizbullah 0 0
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    ne günlere kaldık ceza evindeki suçlu haklı haksız ayırt ediyor 5 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Şimdi tamam oldu. Bir kişiyi dinlemiş karar vermiş Bu koca Devletin aklına gelmemişti... Nelerle uğraşıyoruz 3 1 Yanıtla
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