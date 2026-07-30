Öldürülüp ormana gömülen Ferhat'a akılalmaz tuzak

Sokak ve düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık, İstanbul Arnavutköy'deki bir ormanlık alana "Düğün fotoğrafı çektireceğiz" denilerek götürülmüş, gasp edilerek canice öldürülmüştü. Katili yıllar önce düğün fotoğraflarını çektiği Okan K. ve 2 akrabası olduğu öğrenilen olayda, şahıslar Açık'ın aracını satmaya çalıştığı ve ailesine de "Ferhat sizinle görüşmek istemiyor, yurtdışına kaçtı" diyerek kandırmaya çalıştığı öğrenildi.

VAHŞETİN DETAYLARINI KUZENİ ANLATTI

Okan K., Poyraz K. ve Rıdvan K. isimli 3 şahıs ise İran'a kaçmaya çalışırken Van'da polis ekiplerince yakalanmış, Açık'ın cansız bedeni ise ormanlık alanda bulunmuştu. Yaşanan kan donduran cinayetin detaylarını ve Okan K. isimli katilin aileyi kandırmaya çalışmasını katledilen gencin kuzeni Dinçer Gök tüm detaylarıyla anlattı.

"DÜĞÜNÜMÜZ VAR, GEL PARA KAZAN"

Kan donduran cinayetin detaylarını anlatan kuzen Dinçer Gök şunları söyledi: "Bizim bu insanlarla geçmişe dayalı bir husumetimiz yok. Katil Okan K., Ferhat'ı 2 yıl önce düğününe çağırıyor, fotoğraf çektiriyor, bu vesile ile tanışıyorlar. Olayın gerçekleştiği gün ise Ferhat'ı arayarak 'Düğünümüz var, başkası para kazanacağını gel sen kazan' diyerek kandırıyorlar. Ferhat'ın arabasıyla yola çıkıyorlar, 3 şahıs arkada, Ferhat ise direksiyondaymış. Arnavutköy'de ormanlık alana götürüyorlar ve orada öldürüp molozların altına gömüyorlar. Ferhat'ın telefonunu almışlar, şifresini öğrenmişler. Sonra abisine mesaj atarak 'Arkadaşım gelecek kimliği alacak' diyorlar. Ertesi gün ise kimlikle birlikte notere gidip arabayı satmaya çalışıyor.

"BEN AİLEMLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM, YURT DIŞINA KAÇACAĞIM"

Görevli durumu fark edince işlemleri yapmıyor ve şahıs aracı satamayacağını anlayınca aracı geri bize getirdi. Şahıslar bize Ferhat'ın 'Ben ailemle görüşmek istemiyorum, yurt dışına kaçacağım. Üzerimde 50-60 bin TL para var, arabamı sat 150 bin TL kendine al gerisini ise bana gönder' dediğini söyledi. Aradan birkaç gün geçince ise telefonlarını kapatarak evini terk etmiş. Tabii bu sırada güvenlik güçleri bu şahıslardan şüphelendikleri için takip etmiş. Failleri İran sınırından geçmeye çalışırken yakalamış. Toplumdan, adaletten beklediğimiz bu tür insanlara en büyük cezayı vermeleri. Bizim canımız yandı, başka canları da yakmasınlar."