Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk - Son Dakika
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Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

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Ons ve gram altın, ABD Doları’ndaki toparlanma ve kâr satışlarının etkisiyle haftanın son gününde gerilemeye geçti. Günlük düşüşe rağmen aylık bazda yüzde 1,7 prim yapan değerli metal, jeopolitik riskler ve Fed’in eylül ayı faiz beklentilerinin gölgesinde son beş ayın ilk aylık kazancını tamamlamaya hazırlanıyor.

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde kâr satışları ve ABD Doları’ndaki toparlanmanın etkisiyle gerilemeye başladı. Günlük düşüşe rağmen değerli metal, jeopolitik riskler ve faiz beklentilerinin gölgesinde son 5 ayın ilk aylık kazancını kaydetmeye hazırlanıyor.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Haftanın son gününde satıcılı bir seyir izleyen ons altın, öğlen seansında 4 bin 56 dolar seviyelerinden işlem gördü. Günlük geri çekilmeye rağmen ons tarafında haftalık bazda yüzde 0,6, aylık bazda ise yaklaşık yüzde 1,7'lik bir yükseliş tablosu korundu. Ons altındaki geri çekilmeye paralel olarak düşüşe geçen gram altın ise öğlen seansında 6 bin 196 lira seviyesine kadar geriledi.

"4 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK BİR DESTEK"

Piyasalardaki hareketi değerlendiren KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, gerilemenin temel nedeninin kâr realizasyonu ve güçlü dolar olduğunu belirtti. Altının bu ay genel olarak güçlü bir duruş sergilediğine dikkat çeken Waterer, 4 bin dolar sınırının çok önemli bir destek oluşturduğunu ve olası düşüşlerde alıcıların bu seviyeyi fırsat olarak değerlendirdiğini vurguladı.

GÜÇLÜ DOLAR ALTIN ÜZERİNDE BASKI YARATTI

Ocak 2023'ten bu yana en sert günlük düşüşünü perşembe günü yaşayan ABD Doları, cuma günü yüzde 0,3 değer kazanarak yeniden toparlandı. Doların güçlenmesi, dolar cinsinden varlıkları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek altın üzerindeki baskıyı artırdı.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'İN EYLÜL TOPLANTISINDA

ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında politika faizini sabit tutarken, Fed Başkanı Kevin Warsh geleceğe yönelik net bir sinyal vermedi. Buna karşın piyasa aktörleri faiz adımlarını yakın takibe aldı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in eylül ayı toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 63 olarak fiyatlıyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER "GÜVENLİ LİMAN" TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Piyasalar üzerindeki bir diğer önemli etken ise Orta Doğu'da tırmanan tansiyon oldu. Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki doğalgaz gemisine düzenlenen İHA saldırısı, Süveyş Kanalı üzerinden yapılan enerji sevkiyatına dair endişeleri körükledi.

BCA Research analistleri, bölgesel krizlerin zaman zaman yatışabileceğini ancak küresel politik kutuplaşma, korumacı politikalar ve ABD'nin mali dengesizliklerinin altına olan güvenli liman talebini canlı tutmaya devam edeceğini öngörüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    DOLAR ŞİLİRİLMİŞ BİR BALONDUR ÇİN ALTIN STOĞUNU DEVAMLI ARTTIRIYOR YAKINDA ABD DOLARINA KARŞI GÜÇLÜ BİR KARŞI ATAK GELECEK VE ABD TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ BİR RESESİYON YAŞAYACAK 2 0 Yanıtla
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