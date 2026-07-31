İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti - Son Dakika
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İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti

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İspanya'nın Ceuta kentinde düzensiz göç krizi derinleşiyor. İspanyol hükümetinin ilk tahminlerine göre son 24 saatte yaklaşık 49 bin düzensiz göçmen Fas'tan Ceuta'ya geçti. En az 18 kişinin hayatını kaybettiği kriz nedeniyle bölgeye asker ve ek güvenlik güçleri sevk edilirken, Avrupa'da göç politikalarına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'da düzensiz göç krizi her geçen saat daha da derinleşiyor. İspanyol hükümetinin ilk tahminlerine göre son 24 saat içinde yaklaşık 49 bin düzensiz göçmen, Fas'tan Ceuta'ya giriş yaptı. Bu sayı, yaklaşık 83 bin nüfusa sahip kentin nüfusunun yarısından fazlasına denk geliyor.

İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti

EN AZ 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Göçmenlerin büyük bölümünün deniz yoluyla yüzerek ya da sınır hattındaki geçiş noktalarını kullanarak Ceuta'ya ulaştığı belirtilirken, tehlikeli geçişler sırasında en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti

ASKER VE POLİS BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Artan göç baskısı üzerine İspanya hükümeti Ceuta'ya asker, polis ve ek güvenlik ekipleri gönderdi. Bölgedeki kabul merkezlerinin kapasitesini aştığı, kamu düzenini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı açıklandı. Başbakan Pedro Sánchez'in de bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti

AVRUPA'DA SİYASİ KRİZİ DE TETİKLEDİ

    Ceuta'daki göç dalgası yalnızca İspanya'da değil, Avrupa genelinde de siyasi tartışmaları alevlendirdi. Fransa sınır kontrollerini sıkılaştırırken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'nın göç politikalarını sert sözlerle eleştirerek Schengen sistemiyle ilgili olağanüstü adımların değerlendirilmesi çağrısında bulundu. İspanya ise bu açıklamalara diplomatik tepki gösterdi.

    İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti

    KRİZ DERİNLEŞİYOR

    Son günlerde Ceuta'dan peş peşe gelen görüntüler Avrupa'nın gündemine oturdu. Kıyıya ulaşan göçmenlerin oluşturduğu yoğunluk, kamyon kasalarında yakalanan kaçaklar, sınır hattındaki izdiham ve sosyal medyada yayılan görüntüler, bölgedeki insani ve güvenlik krizinin boyutunu gözler önüne seriyor. Yetkililer, yeni geçiş girişimlerinin devam ettiğini belirtiyor

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    Son Dakika İspanya İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti - Son Dakika

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    SON DAKİKA: İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti - Son Dakika
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