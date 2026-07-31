Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

İşçilerin haklarını savunmak amacıyla faaliyet gösteren sendika yöneticilerinin aldıkları yüksek maaşlar ve sahip oldukları lüks imkanlar bir kez daha kamuoyunun odağında. Metal işçilerinin örgütlü olduğu Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin aylık maaşının 1 milyon lirayı aştığı iddia edildi.

BAŞKANA 1 MİLYON TL, YARDIMCISINA 750 BİN TL MAAŞ

Gazete Pencere'nin haberine göre, yaklaşık 45 bin üyesi bulunan Özçelik-İş Sendikası'nın yönetim kademesine ödenen maaşlar dudak uçuklattı. Haberde yer alan iddialara göre;

Genel Başkan Yunus Değirmenci’nin aylık maaşı 1 milyon 58 bin TL.

Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun’un aylık maaşı ise 751 bin TL.

MAAŞ DIŞINDA 5 TAM İKRAMİYE VE %3'LÜK TEMSİL GİDERİ

Yöneticilerin gelirlerinin yalnızca aylık maaşlarla sınırlı kalmadığı öne sürüldü. İddialara göre sendika yönetimi, maaşlarının yanı sıra yıl boyunca 5 tam maaş tutarında ikramiye alıyor. Ayrıca Genel Başkan Yunus Değirmenci için, işçi aidatlarından oluşan sendika aylık gelirinin yüzde 3’üne denk gelen devasa bir "temsil gideri" bütçesi oluşturulduğu iddialar arasında yer aldı.

MİLYONLUK LÜKS MAKAM ARAÇLARI SALTANATI

Sendika imkanlarıyla temin edildiği belirtilen lüks makam araçları da dikkat çeken bir diğer başlık oldu. Yöneticilerin kullanımına tahsis edilen araçlar arasında Audi A8 ve BMW 5.30 gibi piyasa değeri 10 milyon TL'yi bulan lüks modellerin yer alması, emekçilerin ödediği aidatların kullanımı konusunda kamuoyunda büyük tartışma yarattı.