Mersin'de Düğün Konvoyuna Ceza - Son Dakika
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Mersin'de Düğün Konvoyuna Ceza

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Mersin'de trafikte düğün konvoyu yapan 7 sürücüye 695 bin lira ceza ve 60 gün men cezası verildi.

Mersin'de düğün konvoyu yaparak trafiği kapatan ve akışı tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne adeta ceza yağdı. KGYS kameralarından tespit edilen sürücülere toplam 695 bin 862 lira idari para cezası kesilirken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, Mersin'in işlek arterlerinden 17. Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi Kavşağı ve 34. Cadde üzerinde meydana geldi. Eğlenceyi abartan bir düğün konvoyunun yolu tamamen kapatarak araç trafiğini engellediği ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Mersin'de Düğün Konvoyuna Ceza

KGYS KAMERALARI TEK TEK TESPİT ETTİ

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda tepki çeken görüntüler üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını saniye saniye inceleyen ekipler, trafiği aksatan ve tehlikeli hareketler sergileyen 7 aracı ve sürücülerini tek tek tespit etti.

Mersin'de Düğün Konvoyuna Ceza

REKOR PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN!

Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince yapılan işlemler sonucunda kural tanımaz sürücülere ağır yaptırımlar uygulandı:

  • 695 bin 862 TL toplam idari para cezası kesildi.
  • Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.
  • Bütün araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Mersin'de Düğün Konvoyuna Ceza

Emniyet yetkilileri, kent genelinde trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür konvoy ve korsan gösterilere karşı denetimlerin sıfır toleransla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Düğün Konvoyuna Ceza - Son Dakika

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