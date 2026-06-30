Kapibara İçin Doğum Günü Kutlaması

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevilen sakinlerinden kapibara için doğum günü kutlaması düzenlendi. Taze meyvelerden hazırlanan pasta ile kutlanan özel gün, ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevilen sakinlerinden kapibara için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Hayvan bakıcıları tarafından hazırlanan etkinlikte, kapibaraya en sevdiği taze meyvelerden oluşan özel bir doğum günü pastası ikram edildi. Kutlama sırasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, ziyaretçiler de sevimli hayvanın doğum günü sevincine ortak oldu. Meyvelerle hazırlanan pastayı afiyetle yiyen kapibara, özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, kapibaraların sevimli görünümlerinin yanı sıra doğadaki ekolojik rolleriyle de öne çıktığını belirtti. Dünyanın en büyük kemirgeni olan kapibaraların sulak alan ekosistemlerinde bitki örtüsünün dengesinin korunmasına katkı sağladığı ifade edildi. Yetkililer, kapibaraların otlama alışkanlıkları sayesinde su kenarlarındaki bitki yoğunluğunu dengeleyerek, birçok canlı için yaşam alanı ve doğal geçiş koridorlarının oluşmasına yardımcı olduğunu vurguladı. - BURSA