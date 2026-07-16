Karabük'te 1010. Cadde modern bulvara dönüştürülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te 1010. Cadde modern bulvara dönüştürülüyor

Karabük\'te 1010. Cadde modern bulvara dönüştürülüyor
16.07.2026 15:47  Güncelleme: 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Belediyesi'nin 100. Yıl Mahallesi'nde yürüttüğü 1010. Cadde Yenileme Projesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı, 10 bin ton sıcak asfalt serimine başlandı. Proje kapsamında kaldırım, yeşil alan, bisiklet yolu ve ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak.

Karabük Belediyesi tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde yürütülen 1010. Cadde Yenileme Projesi kapsamında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşım konforunu artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, zemin güvenliğinin sağlanması için 137 beton kazık çakıldı ve koruyucu duvarlar inşa edildi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1.580 metre uzunluğundaki caddeye toplam 10 bin ton sıcak asfalt serimine başlandı.

Proje kapsamında ayrıca 5 bin 200 metrekare kaldırım, 3 bin 500 metrekare yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturulacak, bölgeye 200 ağaç dikilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projede sağlam zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçildiğini belirtti.

1010 Nolu Cadde'nin genişletilen yolları, yürüyüş parkurları, modern aydınlatma sistemi ve yeşil alanlarıyla kente değer katacak bir bulvara dönüşeceğini ifade eden Çetinkaya, "Tüm gayretimiz, hemşehrilerimize yakışır modern bir şehir inşa etmek. Karabük'ün yarınlarına imza atacak bu projenin şimdiden mahalle sakinlerimize ve tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların, çevre düzenlemesi ve aydınlatma montajlarının tamamlanmasının ardından caddenin kısa sürede hizmete açılmasının planlandığı bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük Belediyesi, Karabük, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karabük'te 1010. Cadde modern bulvara dönüştürülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:11:36. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te 1010. Cadde modern bulvara dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.