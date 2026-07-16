Karabük\'te 1010. Cadde modern bulvara dönüştürülüyor

Karabük Belediyesi tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde yürütülen 1010. Cadde Yenileme Projesi kapsamında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşım konforunu artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, zemin güvenliğinin sağlanması için 137 beton kazık çakıldı ve koruyucu duvarlar inşa edildi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1.580 metre uzunluğundaki caddeye toplam 10 bin ton sıcak asfalt serimine başlandı.

Proje kapsamında ayrıca 5 bin 200 metrekare kaldırım, 3 bin 500 metrekare yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturulacak, bölgeye 200 ağaç dikilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projede sağlam zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçildiğini belirtti.

1010 Nolu Cadde'nin genişletilen yolları, yürüyüş parkurları, modern aydınlatma sistemi ve yeşil alanlarıyla kente değer katacak bir bulvara dönüşeceğini ifade eden Çetinkaya, "Tüm gayretimiz, hemşehrilerimize yakışır modern bir şehir inşa etmek. Karabük'ün yarınlarına imza atacak bu projenin şimdiden mahalle sakinlerimize ve tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların, çevre düzenlemesi ve aydınlatma montajlarının tamamlanmasının ardından caddenin kısa sürede hizmete açılmasının planlandığı bildirildi. - KARABÜK