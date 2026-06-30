Karabük'te Kanyon Köprü trafiğe geçici olarak kapatıldı - Son Dakika
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Karabük'te Kanyon Köprü trafiğe geçici olarak kapatıldı

Karabük\'te Kanyon Köprü trafiğe geçici olarak kapatıldı
30.06.2026 12:39  Güncelleme: 12:40
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Karabük Belediyesi, Kanyon Köprü'de başlattığı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında köprüyü geçici süreyle ulaşıma kapattı. Çalışmalar okulların kapanmasının ardından başlatıldı.

Karabük Belediyesi, Kanyon Köprü'de başlattığı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında köprüyü geçici süreyle ulaşıma kapattı.

Karabük Belediyesi, şehir içi ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla Kanyon Köprü'de kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Karabük Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında Kanyon Köprü'de bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını başlattı.

Teknik ömrünü tamamlayan yapı elemanlarının yenilenmesi ve zemin iyileştirme çalışmalarının yürütüleceği proje kapsamında köprü, trafik yoğunluğunu en aza indirmek amacıyla okulların kapanmasının ardından geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, köprünün kent ulaşımı açısından önemli bir noktada bulunduğunu belirterek, çalışmaların vatandaşların en az etkileneceği dönemde başlatıldığını söyledi.

Çetinkaya, "şehrin imarı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına stratejik adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çetinkaya," Kanyon Köprü yoğun bir hat üzerinde bulunuyor. Bu nedenle okul döneminin bitmesini ve tatil sezonunun başlamasını bekledik. Hedefimiz köprümüzü teknik açıdan tamamen yenileyerek daha güvenli ve modern şekilde yeniden hizmete sunmaktır" dedi.

Çalışmalar süresince gerekli güvenlik ve yönlendirme tedbirlerinin alındığını belirten Çetinkaya, sürücü ve yayaların alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

Belediye ekipleri, modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kanyon Köprü'nün yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Karabük'te Kanyon Köprü trafiğe geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

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