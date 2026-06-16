Karabük\'te sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kullanım ömrünü tamamlayan yolları sıcak asfaltla yenileyerek mahallelerde ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Karabük Belediyesi, kent genelinde başlattığı asfalt programı kapsamında Kapullu, Beşbinevler ve Aydınlıkevler mahallelerinde eş zamanlı yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kapullu, Beşbinevler ve Aydınlıkevler mahallelerinde eski asfalt zeminler iş makineleriyle kaldırılarak sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ekiplerin şehrin farklı noktalarında koordineli şekilde görev yaptığını belirtti.

Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Çetinkaya, "Şu anda Kapullu, Beşbinevler ve Aydınlıkevler mahallelerimizde yol yenileme işlemlerimiz devam ediyor. Mahallelerimizin eksiklerini yakından takip ediyor, program dahilinde sırayla gideriyoruz." dedi.

Çetinkaya, söz konusu mahallelerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ihtiyaç doğrultusunda diğer mahallelerde de asfalt serim çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti. - KARABÜK