Karacasu'da 20 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmaları başladı - Son Dakika
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Karacasu'da 20 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmaları başladı

Karacasu\'da 20 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmaları başladı
02.07.2026 11:40  Güncelleme: 11:42
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu'da 9 mahalleye ulaşımı sağlayan 20 kilometrelik yolda kazı çalışmalarını tamamlayarak sathi kaplama uygulamasına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu'da 9 mahalleye ulaşımı sağlayan 20 kilometrelik yolda kazı çalışmalarını tamamlayarak sathi kaplama uygulamasına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında gerçekleştirilen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalar, tüm ilçelerde eş zamanlı olarak vatandaşlarla buluşuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karacasu ilçesinde Yaykın, Bingeç, Yazır, Nargedik, Yolüstü, Yolaltı, Tekeliler, Aşağıgörle ve Yukarıgörle mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplam 20 kilometre uzunluğundaki güzergahta kazı çalışmaları tamamlanırken, sathi kaplama uygulamalarına başlandı.

Bölge ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirecek çalışmaların tamamlanmasının ardından yol çizgi ve logo uygulamaları da gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Çalışmalar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Yaykın Mahallesi Muhtarı Adem Özer, "Yolumuz yapılıyor, çalışmalar hızla ilerliyor. Bu mutluluğu yaşattığı, talebimizi yerine getirdiği için Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karacasu'da 20 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmaları başladı - Son Dakika

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