Karadeniz\'de Şiddetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan turuncu kodlu uyarıda, Orta ve Batı Karadeniz'de beklenen çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlardan ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

MGM'den yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre Orta Karadeniz'de bugün gece yarısından önce, Batı Karadeniz'de ise 25 Temmuz'un ilk saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Uyarıda, bazı bölgelerde metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Çok kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekilen uyarıda, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları, olması muhtemel olumsuzluklara karşı ilgili kurumların da gerekli önlemleri alması gerektiği ifade edildi.

Valilikler uyardı

Samsun Valiliği'nden yapılan uyarı açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun ilimiz genelinde gece saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan uyarıda ise "Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 25 Temmuz günü sabah saatlerinden itibaren ilimizin batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara neden olabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan SMS ile bilgilendirme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşlara gönderdiği SMS mesajında, il genelinde bu gece ve yarın çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, heyelan, dolu ve fırtına riskine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.