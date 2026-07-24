Karadeniz'de Şiddetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz'de Şiddetli Yağış Uyarısı

Karadeniz\'de Şiddetli Yağış Uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MGM, Orta ve Batı Karadeniz için turuncu kodlu yağış uyarısı yaptı. Sel ve su baskınlarına karşı tedbir alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan turuncu kodlu uyarıda, Orta ve Batı Karadeniz'de beklenen çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlardan ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

MGM'den yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre Orta Karadeniz'de bugün gece yarısından önce, Batı Karadeniz'de ise 25 Temmuz'un ilk saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Uyarıda, bazı bölgelerde metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Çok kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekilen uyarıda, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları, olması muhtemel olumsuzluklara karşı ilgili kurumların da gerekli önlemleri alması gerektiği ifade edildi.

Valilikler uyardı

Samsun Valiliği'nden yapılan uyarı açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun ilimiz genelinde gece saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan uyarıda ise "Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 25 Temmuz günü sabah saatlerinden itibaren ilimizin batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara neden olabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan SMS ile bilgilendirme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşlara gönderdiği SMS mesajında, il genelinde bu gece ve yarın çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, heyelan, dolu ve fırtına riskine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Doğal Afetler, Hava Durumu, Karadeniz, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karadeniz'de Şiddetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ilk 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Macaristan Başbakanı’na canlı yayında tükürüklü saldırı Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi
Hava aracı turistlerin üzerine düştü Hava aracı turistlerin üzerine düştü
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
14:55
Özgür Özel’in cuma çıkışında ortalık karıştı Sarıgül araya girince arbede çıktı
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 15:58:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Karadeniz'de Şiddetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.