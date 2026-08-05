Karakurt\'tan Ağaçlandırma Çalışmalarına İnceleme

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Palandöken ve Konaklı'da yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını yerinde inceleyerek sahalardaki son durumu değerlendirdi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Erzurum Orman İşletme Müdürü ve teknik ekiple birlikte Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde tesis edilen ağaçlandırma sahalarında incelemelerde bulundu.

Karakurt, Palandöken Kayak Merkezi Ağaçlandırma Sahası, Konaklı Kayak Merkezi Ağaçlandırma Sahası, Abdurrahman Gazi Ağaçlandırma Sahası ile Palandöken Erozyon Kontrol Sahası'nda yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. İncelemelerde dikilen fidanların gelişim durumu, sahalarda yürütülen uygulamalar ve ağaçlandırma faaliyetleri ele alındı.

Saha ziyaretlerinin ardından Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı'nı da gezen Karakurt, alanın mevcut durumu ile devam eden çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Erzurum Orman İşletme Müdürü ve teknik ekiple değerlendirmelerde bulunan Karakurt, çalışmaların planlanan hedefler doğrultusunda etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi yönünde talimat verdi. Bölge Müdürü Karakurt, yürütülen çalışmalarda görev alan personele de kolaylıklar diledi.