Kars'ta gece eksi 7 dereceye düşen sıcaklık araç camlarında buz tabakası oluşturdu - Son Dakika
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Kars'ta gece eksi 7 dereceye düşen sıcaklık araç camlarında buz tabakası oluşturdu

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Kars\'ta gece eksi 7 dereceye düşen sıcaklık araç camlarında buz tabakası oluşturdu
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Kars'ta iki gündür etkili olan yağışlı havanın yerini soğuk havaya bırakmasıyla gece sıcaklığı eksi 7 dereceye düştü. Sabah araç camlarında oluşan buz tabakasını sürücüler kazıyarak temizledi, kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Kars'ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle kentte araçların camları buz tuttu.

Kent genelinde etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gece boyunca açıkta kalan araçların camlarında buz tabakası oluşurken, sürücüler araçlarını kullanabilmek için buzları temizlemek zorunda kaldı.

Hava sıcaklığını eksi 7 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Hava baya soğudu yağmurdan sonra, şu anda araçların camları tamamen buz tutmuş, eksi 7 derece soğuk var. Hava bayağı soğuk" dedi.

Yağmurun ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte özellikle sabah erken saatlerde hissedilen soğuk dikkat çekti. Araç sahipleri işe ve günlük işlerine gitmeden önce camlardaki buzları kazıyarak araçlarını kullanıma hazırladı.

Kars'ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesi, kentte kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars'ta gece eksi 7 dereceye düşen sıcaklık araç camlarında buz tabakası oluşturdu - Son Dakika
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