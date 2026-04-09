Kars'ta Nisan'da Beklenmedik Kar Yağışı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Nisan'da Beklenmedik Kar Yağışı

Kars\'ta Nisan\'da Beklenmedik Kar Yağışı
09.04.2026 08:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars, Nisan ayında yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Kars, Nisan ayında beklenmedik bir kar yağışıyla yeniden kış manzarasına döndü. Gece saatlerinde başlayan kar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırarak kent genelini beyaza bürüdü.

Kars kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetrenin üzerine çıktı. Özellikle yüksek kesimlerde bu rakamın daha da arttığı gözlemlenirken, şehir adeta kış ortasını andıran görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karı temizlemek için yoğun çaba harcadı. Kaldırımlar ve girişler küreklerle açılırken, vatandaşlar günlük hayatın aksamaması için seferber oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, karayolları ekipleri ana arterlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'a Bursa'dan geldiğini ifade eden Fırat Yıldız, "Baharın tam meydanından geliyorum, yeşil Bursa'dan geliyorum. Sabah 04.00'ten beri bu manzaranın tadını çıkarıyorum. Çok güzel bir manzara, özlediğim manzara, çok güzel tarihi atmosferi, maneviyatı, camileri, şadırvanlar özlediğimiz ortam, benim için kar yağışı sürpriz oldu" dedi.

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Kars'ta bahar aylarında görülen yoğun kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluştururken, kentte adeta yer gök beyaza büründü. - KARS

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Kars'ta Nisan'da Beklenmedik Kar Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 08:05:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Kars'ta Nisan'da Beklenmedik Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.