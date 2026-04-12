Kars'ta Nisan'da Kış Geldi
Kars'ta Nisan'da Kış Geldi

12.04.2026 16:48
Kars'ta aniden yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü, ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Kars'ta bahar beklenirken kış geri döndü. Öğleden sonra aniden bastıran yoğun kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji tahminlerinin ötesine geçen kar yağışı, özellikle öğleden sonra etkisini artırdı. Kısa sürede yollar, araçlar ve çatılar karla kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışıyla birlikte kent genelinde ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana geldi.

"Vatandaşlar: "Batı baharı yaşıyor, biz kışı"

Kars'ta kara kışı yaşadıklarını ifade eden Sinan Elik, "Nisan ayındayız, çok yoğun kar yağışı var. Daha önce ben böyle kar yağışı görmemiştim. 5 dakikada her taraf beyaz oldu" dedi.

Öte yandan, Meteoroloji yapılan uyarıda, soğuk hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdürebileceği belirtildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Çevre, Kars, Son Dakika

