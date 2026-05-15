Kars'ta Sazangil Avı Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Sazangil Avı Yasaklandı

15.05.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta sazangillerin avlanması 15 Mayıs-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla sazangiller avcılığına yönelik yasak döneminin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 15 Mayıs 2026 ile 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelindeki tüm iç sularda sazangillerin avlanmasının yasak olduğu bildirildi.

11 Ağustos 2024 tarih ve 32629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" ile "6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda uygulanacak yasak kapsamında; sazangillerin avlanması, satışı, nakli ve imalatta kullanılması da yasak kapsamına alındı.

Yetkililer, üreme döneminde balık popülasyonunun korunmasının doğal yaşamın devamlılığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, yasağa aykırı hareket eden kişiler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacağı belirtildi. Denetimlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Kars'taki göl, gölet, baraj ve akarsularda uygulanacak yasakla birlikte, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve ekolojik dengenin korunmasının hedeflendiği kaydedildi. - KARS

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta Sazangil Avı Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:12:30. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Sazangil Avı Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.