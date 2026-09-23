Kastamonu Cide\'de fırtına iş yeri tente ve camlarına zarar verdi, direk devrildi

Kastamonu Cide'de fırtına iş yeri tente ve camlarına zarar verdi, direk devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, sahildeki iş yerlerinin tenteleri ile camlarına zarar verdi ve bir aydınlatma direği devrildi. Meteoroloji'nin sağanak tahmini yaptığı bölgede rüzgarın gün boyunca ara ara etkili olması bekleniyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış tahmininde bulunduğu Kastamonu'da, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar etkili oldu. Cide ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle sahildeki iş yerlerinin tenteleri camları zarar gördü. Rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği ise devrildi.
Rüzgarın bölgede gün boyunca ara ara etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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