Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Nisan'a Kar Yağdı

22.04.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bahar yerine kar yağıyor, yüksek kesimler beyaza büründü. Sosyal medyada paylaşıldı.

Kastamonu'da Nisan ayının son haftasına girilirken bahar havası yerini kar sürprizine bıraktı. Kentin yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaza büründü.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karadeniz'in iç kesimlerinde bu dönemde görülen ani sıcaklık düşüşleri zaman zaman yerini kar yağışına bırakıyor. Kastamonu'nun yüksek rakımlı yerleşim yerleri ile özellikle dağlık bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle bahar yerine kar yağışına bıraktı.

Vatandaşlar, baharın ortasında Nisan ayının son haftasına girilirken yağan karı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi görürken, Kastamonu'nun değişken iklim yapısı bir kez daha gündeme geldi. Kar yağışı ile birlikte Kastamonu'nun yüksek rakımlı yerleşim yerleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Bu kapsamda Hanönü ilçesine bağlı Kayabaşı ve Çaybaşı köyleri ile Taşköprü ilçesine bağlı Üzüktaş köyleri, Kastamonu-İnebolu karayolu Çuha Doruğu mevkiinde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kastamonu, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 22:29:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.