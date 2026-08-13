Kastamonu'da Perseid Meteor Yağmuru Keyfi - Son Dakika
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Kastamonu'da Perseid Meteor Yağmuru Keyfi

Kastamonu\'da Perseid Meteor Yağmuru Keyfi
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Kastamonu'da gökyüzü meraklıları, Perseid meteor yağmurunu izlemek için bir araya geldi.

Kastamonu'da gökyüzü meraklıları, Perseid meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzak bölgelerde bir araya geldi.

Kastamonu'da Perseid meteor yağmuru gece saatlerinde gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Meteor yağmurunu takip etmek isteyen vatandaşlar, Ballık köyünde bir araya geldi. Serin havada ateş yakarak gece boyunca gökyüzünü izleyen vatandaşlara, astrofotoğrafçılar ve doğa fotoğrafçıları da eşlik etti. Fotoğrafçılar, uzun pozlama tekniğiyle meteorları görüntüledi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, gökyüzü fotoğrafçılığında ışık kirliliğinin önemli bir etken olduğunu söyledi. Keleş, "Samanyolu pozlarken veya gökyüzü pozlarken gece en büyük sıkıntı ışık. Işık olmadığı için mümkün olduğunca objektifi açık tutuyoruz daha fazla ışık alsın diye. Deneme yapacağız, inşallah istediğimiz kareleri yakalayabiliriz ama bugün tarihi bir gün. Biz bu zaman periyodunda, mutlaka Perseid meteor yağmurunda geliriz ve bunu izlemeye çalışırız. Sadece izlemekten kalmayıp aynı zamanda kayıt altınını almaya çalışıyoruz" dedi.

Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu, Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için Kastamonu'da karanlık bir bölgeyi tercih ettiklerini belirtti. Helvacıoğlu, "12'yi 13 Ağustos'a bağlayan gece Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için arkadaşlarımızla bir araya geldik. Burada şu anda gözlemliyoruz ve onlarca göktaşı gözlemledik. Bu gece itibariyle Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu geceyi yaşıyoruz" diye konuştu.

Meteor yağmurunun oluşumuna da değinen Helvacıoğlu, "Swift-Tuttle'dan arta kalan gaz, toz, buz parçaları, kaya parçaları dünya atmosferine girerek yanıyor. Biz buna 'yıldız kayması' diyoruz. Aslında yıldızlarla bir alakası yok. Meteor yağmurunu gözlemlemek için öncelikle karanlık bir lokasyonda olmanız gerekiyor ve mümkün olduğunca etrafınızın açık olması, ışık kirliliğinden uzak olması gerekiyor. Tabii bunu gözlemlemek için optik bir alete ihtiyacımız yok. Tamamen çıplak gözlerimizle gökyüzünü izlemek şeklinde bunu gözlemleyebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte meteor yağmurunu izlemeye gelen Alperen Helvacıoğlu ise ilk kez böyle bir gökyüzü olayına tanıklık ettiğini ifade ederek, "İlk defa göktaşı yağmuru görüyorum, çok güzeldi. Bir sürü gördüm. Hedefim 25'ti, onu da geçtim. 30-35 falan oldu. Göktaşı yağmurunu izlemek için geldim. İzlemesi çok eğlenceli, birkaç tane gördüm" dedi.

Batu Kerem Helvacıoğlu da ilk kez meteor yağmurunu izlediğini söyleyerek, "Kaç tane gördüm bilmiyorum ama yine de güzeldi. Bayağı eğlenceliydi. Ömründe ilk defa göktaşı yağmuru izliyorum. Hem heyecanlıydı hem de eğlenceliydi" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kastamonu'da Perseid Meteor Yağmuru Keyfi - Son Dakika

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