Kastamonu İhsangazi'de güneş açarken bastıran dolu kısa sürede kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde hava sıcaklığı düşerken güneşli havada kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Dolu ilginç görüntülere yol açtı ve kısa süre sonra yerini yeniden güneşli havaya bıraktı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının düştüğü Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Güneşli hava sırasında yağan dolu, ilginç anlara sahne oldu. Aniden bastıran dolu yağışı kısa süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı.
Kaynak: İHA
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