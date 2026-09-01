Kastamonu Ilgaz Dağı'ndaki Kızıl Geyik Fotokapanda Su İçerken Görüntülendi
Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kurulan fotokapan, çeşmeden su içen bir kızıl geyiği görüntüledi. Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün fotokapanına yansıyan görüntülerde, kızıl geyiğin oluktan su içtikten sonra otlayarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Bu görüntüler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kastamonu'da çeşmeden su içen kızıl geyik, fotokapan ile görüntülendi.
Kastamonu'nun doğal zenginliklerinden biri olan Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, yaban hayatının tüm ihtişamına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bölgedeki fotokapanlara yansıyan bir kızıl geyik, doğanın asaleti ve özgür ruhunu bir kez daha göz önüne serdi. Ormanların en etkileyici sakinlerinden olan kızıl geyik, zarif duruşu ve güçlü yapısıyla bölgedeki biyolojik çeşitliliğin simgesi haline geliyor.
Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ilgaz Dağı'na kurulan fotokapana yansıyan görüntülerde, kızıl geyiğin oluktan su içtiği ve akabinde de otlayarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
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