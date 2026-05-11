Kavak\'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun'un Kavak ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Kavak ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer, muhtemel su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. - SAMSUN