Başkan Büyükkılıç'tan 200 milyon TL'lik stratejik ulaşım yatırımı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan 200 milyon TL'lik stratejik ulaşım yatırımı

Başkan Büyükkılıç\'tan 200 milyon TL\'lik stratejik ulaşım yatırımı
01.07.2026 10:52  Güncelleme: 10:53
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Çevre Yolu'na bağlayacak 5 km'lik yeni yol projesindeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Toplam yatırım bedeli 200 milyon TL'yi bulacak projeyle kent içi ulaşımın hızlanması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden Çevre Yolu'na bağlayacak yeni ulaşım aksındaki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, toplam yatırım bedeli 200 milyon TL'ye ulaşacak projede gelinen son durumu değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarıyla şehrin gelişen ihtiyaçlarına cevap verirken, yeni bağlantı yolları ve alternatif güzergahlarla kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek stratejik yatırımlardan biri hayata geçiriliyor. Bölgede mevcut altyapı yenilenirken, gelişen yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yatırımlar da gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın devamında açılan yeni yol ve çevresinde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan'dan çalışmaların son durumu hakkında kapsamlı bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahada görev yapan Büyükşehir Belediyesi personeli ile yüklenici firma çalışanlarına kolaylıklar dileyerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kentin büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, alternatif ulaşım güzergahlarının oluşturulmasının şehir içi trafik akışını rahatlatacağını ve ulaşım konforunu önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sezonumuzu iyi değerlendirmek suretiyle şehrimizin değişik bölgelerinde alternatif yollar açıyor, ulaşım konforunu en güzel şekliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, yaz mevsiminin zorlu hava şartlarına rağmen sahada büyük bir özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür ederek, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden Çevre Yolu'na bağlayacak 30 metre eninde, yaklaşık 5 kilometrelik ana arteri hayata geçirme aşamasına geldiklerini ifade etti.

Çalışmalar kapsamında şu anda yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Büyükkılıç, 5 kilometrelik projenin tamamlanmasıyla toplam yatırım tutarının 200 milyon TL'yi aşacağını söyledi.

Projenin tamamlanma aşamasında olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Ekibimizin emeklerine, ellerine sağlık, teşekkür ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun, kazasız belasız kullanmaya vesile olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Büyükkılıç'tan 200 milyon TL'lik stratejik ulaşım yatırımı - Son Dakika

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