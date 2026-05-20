Kayseri\'ye Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelerine göre: Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile yüksek kesimlerinde(Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Tomarza, Pınarbaşı, Sarız, Erciyes)beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
