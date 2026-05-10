Keban Barajı'nda Savaklar Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keban Barajı'nda Savaklar Açılıyor

Keban Barajı\'nda Savaklar Açılıyor
10.05.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keban Barajı, 7 yıl aradan sonra su seviyesinin yükselmesiyle savaklarını açacak.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının karışlanması için 52 yıl önce kurulan Keban Baraj Gölü'nde su miktarının maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 7 yıl sonra ilk defa savaklar açılacak.

Türkiye'nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan ve 1974 yılında faaliyete geçen Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 52 yılı geride bıraktı. 52 yıldır ekonomiye önemli katkıda bulunan baraj, ülkenin enerji üretiminin büyük bir bölümüne katkı sağlıyor. Doğu Anadolu Bölgesi ve Elazığ'ın bu sene rekor düzeyde kar yağışı almasıyla Keban Baraj Gölü'nde su seviyesi maksimum seviyeye ulaştı. En son 2019 yılının Mayıs ayında savaklarını açan baraj, aradan geçen 7 yılın ardından savaklarını açmaya hazırlanıyor. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, pazartesi veya salı günü savakların açılarak su tahliyesine başlanacağını açıkladı. Tahliye süresince akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşları uyaran DSİ, baraj ve akarsu yataklarından uzak durulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişleri yaşanmaktadır. Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla 11-12 Mayıs 2026 tarihleri itibarıyla Elazığ Keban Barajı'nda kontrollü su tahliyesine (su bırakma) başlanacaktır. Tahliye süreci ve akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Elazığ, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Keban Barajı'nda Savaklar Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu

18:34
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
18:20
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 19:20:06. #7.13#
SON DAKİKA: Keban Barajı'nda Savaklar Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.