Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesiyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde üreticilere dağıtılan mercimek tohumlarının hasadı yapıldı.
Kemaliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin gözetiminde gerçekleştirilen hasatta, proje desteğiyle ekilen mercimekler tarlalardan toplandı.
TAKE Projesiyle işlenmeyen ve atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması, bitkisel üretimin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Dağıtılan tohumlardan elde edilen ürünlerin hasadı teknik personelin gözetiminde tamamlandı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Çevre › TAKE Projesiyle Erzincan'da mercimek hasadı yapıldı - Son Dakika
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