Kemaliye Kaymakamı Arıkan, beraberindeki kurum amirleriyle Yıldızlı köyünü ziyaret etti

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, beraberindeki kurum amirleriyle Yıldızlı köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Arıkan ve beraberindeki kurum amirleri, köyde yürütülen çalışmalar ile köyün genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette köydeki hizmetler değerlendirilirken, vatandaşların talep ve sorunları da dinlendi.

Arıkan, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek iletilen taleplerin ilgili kurumlarca değerlendirilmesi konusunda bilgi aldı.