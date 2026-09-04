Kemaliye Kaymakamı Arıkan, beraberindeki kurum amirleriyle Yıldızlı köyünü ziyaret etti
Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, kurum amirleriyle Yıldızlı köyünü ziyaret ederek köydeki çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette vatandaşların talep ve sorunları dinlenirken, Arıkan taleplerin ilgili kurumlarca değerlendirileceğini belirtti.
Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, beraberindeki kurum amirleriyle Yıldızlı köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Arıkan ve beraberindeki kurum amirleri, köyde yürütülen çalışmalar ile köyün genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
Ziyarette köydeki hizmetler değerlendirilirken, vatandaşların talep ve sorunları da dinlendi.
Arıkan, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek iletilen taleplerin ilgili kurumlarca değerlendirilmesi konusunda bilgi aldı.
Kaynak: İHA
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