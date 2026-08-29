Kemaliye Kaymakamı Yangın Bölgesini Ziyaret Etti
Kaymakam Arıkan, Kışlacık köyündeki yangın sonrası incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Kışlacık köyünde meydana gelen yangının ardından köyü yeniden ziyaret ederek yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Arıkan, ziyarette AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, Türk Kızılay ekiplerince yangından etkilenen vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen destek faaliyetleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Yangın sonrası köyde yürütülen çalışmaların mevcut durumunun değerlendirildiği ziyarette, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri de ele alındı.
İlgili kurumların koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmaların, bölgede belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.
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