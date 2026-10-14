Kemer Belediyesi mazgal temizliğini tamamladı, kırılan mazgallar yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemer Belediyesi mazgal temizliğini tamamladı, kırılan mazgallar yenilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kemer Belediyesi mazgal temizliğini tamamladı, kırılan mazgallar yenilendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer Belediyesi, kış aylarında su taşkınlarını önlemek için ilçe genelinde yürüttüğü mazgal temizliğini tamamladı. Ekipler giderlerdeki tıkanıklıkları açtı, kırılan mazgalları yeniledi. Başkan Yardımcısı Semih Top, kış öncesi tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Kemer Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek su taşkınları ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü mazgal temizliği çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında mazgal giderleri temizlenirken, kırılan ve eskiyen mazgallar da yenileriyle değiştirildi.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen mazgal temizliği çalışmalarıyla yağışlı havalarda yaşanabilecek su birikintileri ve taşkın riskinin azaltılması hedeflendi. Kemer genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, mazgal giderlerinde biriken atık ve tıkanıklıkları temizleyerek suyun tahliyesini kolaylaştırdı.

Özellikle kış aylarında etkisini artıran yağışlar öncesinde yapılan temizlik çalışmalarıyla yağmur sularının giderlere daha rahat ulaşması amaçlanıyor. Temizlik çalışmalarının yanı sıra kullanım nedeniyle kırılan veya zamanla eskiyen mazgallar da kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda yenilenmesi gereken mazgallar, belediye ekipleri tarafından yenileriyle değiştirildi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü mazgal temizliği çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Kış mevsimi öncesinde gerekli hazırlıkların da yapıldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Semih Top, ilçede yağışlar nedeniyle yaşanabilecek su taşkınları ve diğer olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Semih Top, "Kış ayları öncesinde tüm tedbirlerimizi aldık. İlçemizde herhangi bir su taşkını veya diğer olumsuz durumların yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Kemer BelediyesiBelediyeGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu
14:33
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
13:59
Galatasaray taraftarı Leao’ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:03
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 14:50:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Kemer Belediyesi mazgal temizliğini tamamladı, kırılan mazgallar yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei