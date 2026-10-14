Kemer Belediyesi mazgal temizliğini tamamladı, kırılan mazgallar yenilendi

Kemer Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek su taşkınları ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü mazgal temizliği çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında mazgal giderleri temizlenirken, kırılan ve eskiyen mazgallar da yenileriyle değiştirildi.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen mazgal temizliği çalışmalarıyla yağışlı havalarda yaşanabilecek su birikintileri ve taşkın riskinin azaltılması hedeflendi. Kemer genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, mazgal giderlerinde biriken atık ve tıkanıklıkları temizleyerek suyun tahliyesini kolaylaştırdı.

Özellikle kış aylarında etkisini artıran yağışlar öncesinde yapılan temizlik çalışmalarıyla yağmur sularının giderlere daha rahat ulaşması amaçlanıyor. Temizlik çalışmalarının yanı sıra kullanım nedeniyle kırılan veya zamanla eskiyen mazgallar da kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda yenilenmesi gereken mazgallar, belediye ekipleri tarafından yenileriyle değiştirildi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü mazgal temizliği çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Kış mevsimi öncesinde gerekli hazırlıkların da yapıldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Semih Top, ilçede yağışlar nedeniyle yaşanabilecek su taşkınları ve diğer olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Semih Top, "Kış ayları öncesinde tüm tedbirlerimizi aldık. İlçemizde herhangi bir su taşkını veya diğer olumsuz durumların yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.