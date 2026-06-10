Kemerkaya Parkı'nda Vandalizm ve İhmal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemerkaya Parkı'nda Vandalizm ve İhmal

Kemerkaya Parkı\'nda Vandalizm ve İhmal
10.06.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'daki Kemerkaya Yedikapı Tabiat Parkı vandalların hedefi oldu, hasar 1 milyon TL'yi aştı.

Afyonkarahisar'da milyonlarca lira harcanarak yapılan Kemerkaya Yedikapı Tabiat Parkı vandalların hedefi oldu. Parkta bulunan çardak ve barbeküler kendini bilmez kişiler tarafından yakılıp yıkılırken, maddi hasarın ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yer alan ve bölgenin en önemli turizm alanlarından biri olan Kemerkaya Yedikapı Tabiat Parkı, son günlerde bakımsızlığı ve ihmal edilmiş görüntüsüyle tepki çekiyor. Doğasıyla hayran bırakan parka gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Hafta sonları ve tatil günlerinde hem yerel halkın hem de çevre illerden gelen misafirlerin uğrak noktası olan tabiat parkında çevre kirliliği had safhaya ulaştı. Parkın birçok noktasında çöplerin biriktiği, temizlik çalışmalarının yetersiz kaldığı gözlendi. Bunun yanı sıra parka dinlenmek için gelen vatandaşlar, kamelyaların ve oturma alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle oturacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Fotoğraf platformu ölüm saçıyor

Parktaki en büyük tehlike ise baraj suyunun hemen üzerinde bulunan ve ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirmek için yoğun ilgi gösterdiği seyir iskelesinde yaşanıyor. Baraj suyu üzerindeki fotoğraf çekim platformunun uç kısmının koptuğu ve hiçbir güvenlik önlemi alınmadan o şekilde bırakıldığı görüldü. Manzaraya karşı fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar ve özellikle çocuklar, kopan kısım yüzünden büyük bir düşme ve boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

DKMP şikayetçi oldu

Kemerkaya Yedikapı Tabiat Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 8 yıl önce yapılmış ve işletmesi Kemerkaya Muhtarlığı'na verilmişti. Bölgede hasar tespit çalışması yapan DKMP 5. Bölge Müdürlüğü, zararın karşılanması için muhtarlık hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıya taşınan olayın ardından mahkemeden çıkacak karara göre kurum yetkililerinin hareket edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kemerkaya, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemerkaya Parkı'nda Vandalizm ve İhmal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır’da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı
Arsenal’e Kenan Yıldız’dan kötü haber Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 14:01:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kemerkaya Parkı'nda Vandalizm ve İhmal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.