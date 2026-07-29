Kent Gözü, Menemen’de yeni buluşma adresi oldu

Menemen Kent Gözü Parkı açıldığı günden itibaren yalnızca 60 günde sosyal hayatın merkezine yerleşti. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği 23 bin metrekarelik dev alan, vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Menemen Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Semicenk konseriyle birlikte on binlerin katılımıyla açılan Kent Gözü Park alanı, her gün binlerce ziyaretçi ağırlıyor. 23 bin metrekarelik alanda içinde Aynısefa Sosyal Tesisi, Aynısefa vitamin bar, seyir terası, basketbol sahası, voleybol sahası, futbol sahası, 2 adet tenis kortu, koşu parkuru, açık fitness alanları, pati park, yeni nesil çocuk oyun alanı, amfi oturma alanı, şapka çardaklar ve açık oturma alanlarıyla büyük ilgi gören Kent Gözü Parkı, yalnızca Menemen'den değil, çevre ilçelerden de yoğun şekilde ziyaretçi çekiyor.

Her ihtiyaca uygun alan

Hesaplı fiyatları, hijyenik şartları, modern oturma alanlarıyla Aynısefa Tesisleri'nden çocukların güvenle oynayabileceği yeni nesil parklara kadar, her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğiyle örnek gösterilen tesis, bölgede önemli bir ihtiyacı karşılamayı başardı.

"Sosyalleşmenin yeni adresi Menemen"

Kent Gözü alanına gösterilen ilgiyi değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sonucun bir tesadüf değil, yoğun bir çalışmanın eseri olduğunu söyledi. Başkan Pehlivan, "Bir zamanlar Menemen'in insanı mesai saatleri dışında ya da gezmek için başka ilçelere gitmek zorunda kalıyordu. Bugün geldiğimiz noktada 10 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük tematik çocuk oyun köyüne sahibiz. 4 adet Aynısefa Sosyal Tesisi'ne ve bir de Aynısefa Vitamin Barı'na sahibiz. İlçemizin dört bir yanında yeni nesil oyun gruplarımız, halı sahalarımız, basketbol sahalarımız, kaykay pistimiz, dijital deneyim merkezimiz ve tüm bunlara ilave, son olarak ilçemize kazandırdığımız bu alanımız ile Menemen'in çehresini değiştirdik. 35 branşta ücretsiz kültür, sanat ve spor kurslarımızla ve çeşitli etkinliklerimizle Menemen artık geride bırakılan değil, varılmak istenen ilçe konumuna gelmeye başlamıştır. Elbette bu çalışmalarımız başarı hikayesinde birer basamaktır. Kent Gözü Rekreasyon Alanımız da açıldığı ilk günden bu yana çok sevildi. Sadece Menemenlilerin değil, başta çevre ilçeler olmak üzere herkesin vakit geçirdiği bir tesis halini aldı. Tesisimizi Menemen Belediyesi olarak yaptık ama yaşatacak olan hemşehrilerimizdir. Önümüzdeki süreçte bu alanda yapacağımız etkinliklerle, Kent Gözü Rekreasyon Alanı, adeta kentin gözbebeği olacaktır. Hemşehrilerimize yoğun ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Kent Gözü alanını yorumlayan vatandaşlar da alandan övgüyle bahsetti. Bu büyüklükte ve nitelikte bir alanın bölgeye değer katacağını ifade eden vatandaşlar, Başkan Aydın Pehlivan'a teşekkür etti.