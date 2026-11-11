Kilis'te 510 ton sertifikalı tohum 20 milyon TL destekle üreticiye ulaştırıldı - Son Dakika
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Kilis'te 510 ton sertifikalı tohum 20 milyon TL destekle üreticiye ulaştırıldı

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Kilis\'te 510 ton sertifikalı tohum 20 milyon TL destekle üreticiye ulaştırıldı
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Kilis'te düzenlenen Sertifikalı Tohum Dağıtım Programı kapsamında 20 milyon TL'lik destekle 510 ton tohum üreticilere ulaştırıldı. Programda 110 ton mercimek ve nohut tohumu yüzde 75, 325 ton buğday ile 75 ton arpa tohumu yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtıldı.

Kilis'te düzenlenen Sertifikalı Tohum Dağıtım Programı kapsamında 20 milyon TL'lik destekle 510 ton tohum üreticilere ulaştırıldı.

Program kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 75 hibe desteğiyle 110 ton mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı. Valilik, Kilis İl Özel İdaresi ve Kilis Belediyesinin yüzde 50 hibe desteğiyle ise 325 ton buğday ve 75 ton arpa tohumu üreticilere ulaştırıldı. 2022 yılından bugüne kadar 6 bin 340 üreticinin toplam 82 milyon TL değerindeki tohum ve fide projelerinden faydalandığı belirtilirken, 2026 yılında Kilis'e sağlanan tarımsal destek tutarının 326,67 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi.

Vali Ömer Kalaylı, toprağa atılan her tohumun gelecek için kıymetli bir adım olduğunu belirterek üretimin ve çiftçilerin emeğinin önemini vurguladı. Programa Vali Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kilis'te 510 ton sertifikalı tohum 20 milyon TL destekle üreticiye ulaştırıldı - Son Dakika
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