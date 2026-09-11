Kilis'te biber hasadı başladı, 118 bin ton ürün bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te biber hasadı başladı, 118 bin ton ürün bekleniyor

Kilis\'te biber hasadı başladı, 118 bin ton ürün bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis genelinde 53 bin 450 dekar alanda yapılan biber üretiminden yaklaşık 118 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Hasada Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve protokol üyeleri de katıldı.

Kilis'te biber hasadı başladı. Kent genelinde 53 bin 450 dekar alanda üretilen biberden yaklaşık 118 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Kilis'te biber hasadı başladı. Kentteki sebze ekili alanların yaklaşık üçte ikisini biber üretim alanları oluştururken yaklaşık 91 bin ton salçalık ve 27 bin ton baharatlık kırmızı biber üretimi gerçekleştiriliyor. Musabeyli ilçesinde özellikle Hasancalı köyü ve çevresinde baharatlık kırmızı biber üretimi ve işlenmesi öne çıkarken, Elbeyli ilçesi ve çevresinde ise ağırlıklı olarak kurutmalık ve salçalık biber yetiştiriliyor. Kilis'te biberin işlenmesine yönelik 2 salça fabrikası ve 17 baharatlık biber işleme tesisi bulunuyor. Baharatlık biber işleme tesislerinin 15'i Hasancalı Köyü ve çevresinde faaliyet gösteriyor.

2025 yılı TÜİK verilerine göre, Kilis, baharatlık kırmızı biber üretiminde Türkiye üçüncüsü, salçalık biber üretiminde ise Türkiye sekizincisi konumunda bulunuyor. tarlalarda başlayan biber hasadı, işleme tesislerinde devam ederek çeşitli ürünlere dönüştürülüyor.

Öte yandan, biber hasadına Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: İHA

Kilis Valiliği, Ömer Kalaylı, Ekonomi, Kilis, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kilis'te biber hasadı başladı, 118 bin ton ürün bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 3 bin TL Amasya’nın bamyası artık gramla satılıyor Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Ankara’da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü Ankara'da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü

15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
15:03
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
14:29
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 15:40:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Kilis'te biber hasadı başladı, 118 bin ton ürün bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement