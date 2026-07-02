Kilis\'te Kınalı Keklikler Doğaya Salındı

Kilis'te tarımsal zararlılarla biyolojik mücadele, yaban hayatının desteklenmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla düzenlenen etkinlikte kınalı keklikler Ravanda Kalesi çevresindeki doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kilis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kınalı keklikler Ravanda Kalesi çevresindeki doğal yaşam alanlarına salındı. Düzenlenen programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Vali Yardımcısı Okan Dağlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mustafa Gözel ile il protokolü katıldı.

Etkinlikte doğal yaşam alanlarına bırakılan kınalı kekliklerin, bölgede kene ve süne gibi tarımsal zararlılarla biyolojik mücadeleye katkı sağlamasının yanı sıra yaban hayatı popülasyonunun güçlendirilmesi ve ekolojik dengenin korunmasına destek olması hedefleniyor.

Yetkililer, sürdürülebilir çevre anlayışıyla yürütülen çalışmaların hem doğal yaşamın korunmasına hem de tarımsal üretimin desteklenmesine katkı sunduğunu belirterek, Kilis'in doğal zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılması için benzer faaliyetlerin sürdürüleceğini ifade etti. - KİLİS